The Washington Post

كوريا الجنوبية تتخيّل طفرة في قطاع البناء في الشمال ولكن بيونغيانغ ما زالت تعتمد على جيش من العمال القسريين

يعتمد اقتصاد كوريا الشمالية وقطاع البناء فيها بالتحديد على العمل بالسخرة، إذ يعمل مئات الآلاف من الرجال والنساء منذ عقود ‏من الزمن مقابل أجر قليل أو بدون أجر، وغالباً ما يضطرون إلى النوم في مساكن مؤقتة قاموا ببنائها أنفسهم، وفقاً لمجموعات ‏حقوقية وتقارير وزارة الخارجية الأميركية.‏

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن قد تحدث بجرأة عن شق طرق ومد سكك حديدية داخل كوريا الشمالية، كخطوة أولى ‏‏نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي‎.‎

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون قد جاي-إن قد اصطحب برفقته، خلال تشرين الثاني الماضي نخبة من رجال الأعمال في ‏‏‏بلاده، بما في ذلك رئيس شركة السكك الحديدية الوطنية، إلى بيونغ يانغ لإقناع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن ‏‏‏الجنوب مستعد للاستثمار بمجرّد رفع العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة‎.‎

لكن ناشطي حقوق الإنسان بدأوا يسألون رداً على هذه التطورات، ما إذا كانت مخططات مون الطموحة يمكن أن تساعد في تقويض نظام العمل القسري الراسخ في كوريا ‏‏‏الشمالية، أم أنها ستؤجج وتشجع هذا النظام عن غير قصد؟

The Washington Post

متظاهرون مناهضون للحكومة يحتشدون لليوم الخامس في المجر

تجمّع بضعة آلاف من المتظاهرين في ظل درجات حرارة جليدية خارج محطة التلفزيون الوطنية في المجر، ليلة الاثنين في اليوم الخامس من الاحتجاجات ضد الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

واعتلى النوّاب من جميع أحزاب المعارضة منصّة مؤقتة ليعلنوا أنهم سيستمرون في الاحتجاجات، حتى يُسمح لهم بقراءة مطالبهم على التلفزيون الحكومي. وقد اندلعت شرارة الاحتجاجات بسبب إقرار قانون عمل جديد يمكِّن في جوهره من العودة إلى العمل لمدة ستة أيام في الأسبوع، إذا وافق الموظف على ذلك، مع احتمال عدم سداد مدفوعات العمل الإضافي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتوسّعت مطالب المتظاهرين لتشمل القضاء على الفساد في الدولة، وإنشاء سلطة قضائية مستقلة وضمان إعلام محايد.

روسيا اليوم

بالأرقام.. مصر تعلن عن تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج البترول والغاز عام 2018

أعلن مجلس الوزراء المصري الأحد، عن تحقيق البلاد معدلات كبيرة في استخراج الغاز والبترول خلال عام 2018.

ووفقاً للرسم التوضيحي المنشور على صفحة رئاسة الوزراء المصرية فى فيسبوك، بلغ حجم إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، بحسب بيانات وزارة البترول.

وذكر مجلس الوزراء أن إنتاج حقل الغاز العملاق "ظُهر" وصل إلى ملياري قدم مكعب يومياً، بإجمالي استثمارات بلغت 16 مليار دولار.

وساهم اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي في توصيل الغاز إلى مناطق جديدة خلال العام الجاري، وتشير بيانات مجلس الوزراء إلى أن 72 مدينة ومنطقة مصرية استفادت من الغاز الطبيعي لأول مرة في إطار مشروع قومي لتوصيل الغاز للسكان.

روسيا اليوم

كميات اليورانيوم في الأردن تبلغ نحو 62.1 ألف طن

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر حديثاً، إن كميات اليورانيوم المقدّرة في الأردن تبلغ نحو 62.1 ألف طن، في حين تبلغ كلفة استخراج الكيلوغرام الواحد منه 130 دولاراً.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن إجمالي الإنفاق الحكومي على تطوير واستكشاف موارد اليورانيوم، بلغ 3.5 مليون دولار في 2017.

وبحسب الوكالة الدولية، "بدأت خطة بناء مفاعلين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، جنباً إلى جنب مع تطوير موارد اليورانيوم في البلاد، تمضي قدماً منذ عام 2004، مدفوعاً بزيادة الطلب على الطاقة والحاجة الحالية لاستيراد حوالي 95 % من احتياجاته (الأردن) من الطاقة".

ووفقاً للتقرير، تجري حالياً دراسات تفصيلية لتقييم موقع جديد لبناء مفاعل نووي، بالإضافة إلى دراسات أخرى متعلقة ببناء وتشغيل محطة الطاقة النووية.

وتستورد المملكة حالياً أكثر من 95% من احتياجاتها من الطاقة، كما أن الاضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، قد كلّفت الأردن أكثر من مليون دولار في اليوم، بحسب الهيئة.

وتم تأسيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية في 2008، وفقاً لقانون الطاقة النووية (القانون رقم 42) لسنة 2007 وتعديلات 2008، وهي الجهة الرسمية المكلفة بتطوير وتنفيذ برنامج الطاقة النووية الأردني.