الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري: على المجتمع الدولي لجم التصعيد في اللهجة الإسرائيلية لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار 1701

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لقائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، أن لبنان متمسك بالتطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية. وأضاف الحريري خلال لقائه ديل كول في "بيت الوسط": "إن الجيش اللبناني المولج وحده الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه يتعاون مع قوات "اليونيفيل"، وسيقوم بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار 1701 من الجانب اللبناني، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الخروقات اليومية التي تقوم بها إسرائيل للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية".

واعتبر الحريري أن التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ اكثر من 12 عاماً، وأن على المجتمع الدولي أن يلجم هذا التصعيد لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار 1701".

وكالة أنباء الإمارات - وام

نهيان بن مبارك يستقبل وفداً برلمانياً كورياً.. ووزيرة رومانية

استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصره أمس، السيد مون هي سانج رئيس مجلس الشعب في جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وآفاق التعاون، في المجال البرلماني بشكل خاص والمجالات كافة بشكل عام.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، خاصة في المجال البرلماني، انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، معرباً عن أمله بفتح آفاق جديدة من التعامل في مختلف المجالات.

وكالة الأناضول

أردوغان: تلقينا ردوداً إيجابية من ترامب حول عملية شرق الفرات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلقيهم ردوداً إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بينهما.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أردوغان خلال حفل افتتاح عدة مشاريع بولاية قونية وسط البلاد. وقال أردوغان: "تلقينا ردوداً إيجابية من ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبراً شبراً حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة."

وأشار الرئيس التركي من أن جيش بلاده مستعد للانقضاض على الإرهابيين في سوريا بأي لحظة قائلاً: "يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت، وفقاً لخطتنا الخاصة والدخول إلى أراضيها من المناطق التي نراها مناسبة على طول الخط الحدودي الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وبشكل لا يلحق ضرراً بالجنود الأميركيين".

وأضاف: "إن لم ينسحب الإرهابيون من شرق الفرات فسوف ندفعهم نحن إلى الانسحاب، لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا".

وأوضح أردوغان أنّ الجيش التركي دفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها في سوريا والعراق وفي جنوب شرقي.

وكالة فرنس برس

كوسوفو تؤكد أن قرار إنشاء جيش "لا عودة عنه" قبل اجتماع مجلس الأمن

قال رئيس كوسوفو هاشم تاجي أن قرار بلاده إنشاء جيش "لا عودة عنه"، قبل أن يتوجه إلى مجلس الأمن للمشاركة في اجتماع الاثنين، حول هذه الخطوة التي أثارت غضب صربيا، خصم كوسوفو السابق.

وأقر برلمان كوسوفو الجمعة تحويل قوة الطوارئ، التي تحمل أسلحة خفيفة إلى جيش نظامي، في تصويت بدعم من الولايات المتحدة التي وصفت الخطوة بالتاريخية، إلا أن القرار أغضب بلغراد وحليفتها الرئيسية روسيا، بسبب رفضهما الاعتراف باستقلال الإقليم الصربي السابق. وبطلب من صربيا سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً عاماً لبحث المسألة. وسيكون هذا ثاني اجتماع بعد الجلسة الطارئة المغلقة التي عقدت الجمعة.

وقبل توجهه إلى نيويورك في وقت متأخر من يوم الأحد، صرّح رئيس كوسوفو للصحافيين أنه "بغض النظر عن المناقشات المقبلة، فإن تأسيس جيش كوسوفو هو عملية لا عودة عنها".

وكالة أنباء شينخوا

لاوس والصين تتعهدان بزيادة تعزيز التعاون والتبادلات

تعهدت لاوس والصين (الأحد) بتعزيز التعاون والتبادلات بين البلدين. وخلال اجتماعه مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي، قال بوننهانج فوراشيت رئيس لاوس، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي، إن العلاقات بين البلدين والحزبين الآن في أفضل مستوياتها. وأصبحت التبادلات على مستويات مختلفة ومن قطاعات مختلفة متكررة ووثيقة بين الجانبين.

وقال بوننهانج إنه مستعد لحضور منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي الذي سيعقد في الصين العام المقبل. كما أعرب عن شكره للمساعدة الكريمة التي قدمتها الصين للبلاد، قائلاً إن لاوس تقدر بشكل كبير بناء خط السكة الحديد بين الصين ولاوس، وترحب باستثمار المزيد من الشركات الصينية فيها.

وقال وانغ إن الصين ولاوس حافظتا على تبادلات متكررة للزيارات والتواصل الاستراتيجي على أعلى مستوى، ما ساهم في توجيه مهم لتنمية العلاقات بين البلدين والحزبين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

نائب رئيس الوزراء يعلن عن فعالية استخدام "اسكندر" و"سميرتش" و"تورنادو" في سوريا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن الجانب الروسي استخدم المنظومة الصاروخية "إسكندر-إم" في العمليات القتالية ضد الإرهابيين في سوريا. وقال بوريسوف: "لقد أثبتت المنظومة الصاروخية "إسكندر-إم" التابعة للقوات البرية الروسية فعاليتها، وكذلك راجمات اللهب "تورنادو-غي" و"سميرتش".

ووفقاً لبوريسوف، إن روسيا حللت نتائج استخدام المعدات العسكرية في سوريا، ونتيجة لذلك "تم إصلاح كل العيوب التي اكتشفت"، وكذلك تم العمل على "زيادة فعالية الأسلحة الروسية".