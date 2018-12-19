الجمهورية: 12 /12 /2018

ماذا تعرفون عن عملة "ripple" الرقمية؟

تعتبر عملة الـــ "ripple" المعروفة بالرمز "xrp"، من العملات الإلكترونية أو النقود الإلكترونية التي ليس لها وجود مادي في الحقيقة، ويمكن تداولها على شبكة الإنترنت فقط في المعاملات التجارية وفي المصارف الإلكترونية، وعلى الرغم من أنّ عملة الريبل ليست بقوة "البيت كوين"، إلاّ أنها حققت نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد انخفاض قيمة "البيت كوين" منذ أشهر قليلة. والجدير ذكره أن كل وحدة من هذه العملة في الوقت الحالي تعادل 0.3 دولار. تتشابه الريبل بمفهومها بشكل كبير مع عملة "البيت كوين"، فهي تعتمد المبادئ نفسها في التداول عبر شبكة الإنترنت وفي البورصات العالمية، لكنها تعتبر أكثر استقراراً من نظيرتها التي شهدت انهياراً كبيراً في قيمتها تعدى الآلاف من الدولارات.

الشرق الأوسط 13 /12/ 2018

2018 سنة آلام في البورصات الأوروبية... وتوقعات 2019 ليست أفضل

شهدت البورصات الأوروبية في 2018 خروج رساميل كبيرة، وكان ذلك مؤشراً على منسوب الحذر الذي ارتفع على نحو لافت هذه السنة، سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو الاقتصادي. وتؤكد مصادر مديري الأصول أن حذر المستثمرين قد يستمر في 2019، علماً بأن، القريب العاجل يحمل معه معطيات يمكن معها الرؤية بشكل أفضل.

بدايةً هناك "بريكست" بعدما أجّلت رئيسة وزراء بريطانيا التصويت على الاتفاق الذي عقدته مع الاتحاد الأوروبي وقررت العودة للتفاوض مجدداً مع قادة الاتحاد في بروكسل.

في الجانب الفرنسي، وتحديداً احتجاجات "السترات الصفراء"، لا يبدو حتى تاريخ اليوم أن المتظاهرين والمحتجين استجابوا لنداء الرئيس إيمانويل ماكرون، ولا هم عبّروا عن رضاهم عن الإجراءات المالية التي أعلنها وفيها زيادات وإعفاءات، لتعزيز القدرة الشرائية الضعيفة لدى شرائح واسعة من العمال والموظفين والمتقاعدين.

الشرق الأوسط 17/ 12 /2018

الصين تلوّح بالتدخل للدفاع عن عملتها

وسط أجواء تتكاثف فيها غيوم الغموض حول ما ستؤول إليه المعركة التجارية بين أميركا والصين، قال شنغ سونغ تشنغ، المستشار لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن على الصين ألا تسمح لعملتها المحلية بالهبوط دون سبعة يوانات للدولار. وأبلغت مصادر مطلعة على السياسة النقدية رويترز في (تشرين الأول) بأن الصين ستستخدم على الأرجح احتياطياتها الضخمة من العملة لوقف أي هبوط حاد دون مستوى سبعة يوانات للدولار، لأن ذلك قد يتسبب في مضاربات ونزوح كبير لرأس المال.

الشرق الأوسط 18 /12/ 2018

صندوق النقد يحذّر من خفض جديد لتقديرات النمو

في الوقت الذي أظهرت فيه تقارير دولية ارتفاع الدين العالمي لأكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، وسط تحذيرات من مخاطر كبيرة لهذا الارتفاع، حذر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي من احتمالية خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بالفعل على ثقة الشركات والاستثمار في آسيا... بينما تتصدر نظرة متشائمة آفاق نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وسط الحمائية التجارية، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسية. ويعادل حجم الدين العالمي المسجل نحو 225% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، حسب أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد، والذي حذّر من المخاطر المحتملة لوصول الدين العالمي لهذا الرقم.