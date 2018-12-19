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يوم السبت المقبل تعلن مراسيم تأليف الحكومة. هذه النتيجة توصلت إليها المراجع المسؤولة على قاعدة تكليفها للواء عباس ابراهيم بالتحرك على أساس إبلاغ اللقاء التشاوري أن أياً من أعضائه لن يوزر لكنهم يعطون آراءهم في من يرونه مناسباً للتوزير.

المنار

قبل الرئيس عون أن يعطي وزيراً من حصته للقاء التشاوري، وقبل الرئيس الحريري بأن يتمثل اللقاء في الحكومة، وقبل اللقاء بتسمية شخص من خارج نوابه الستة ليمثله، على أن يكون لقاء قريب بين الحريري والنواب الستة، ثم يختار الرئيس عون اسم الوزير من بين الأسماء المقترحة من قبل اللقاء.

nbn

الـ NBN كانت أول من كشفت بنود المبادرة التي تقوم بداية على قبول رئيس الجمهورية بتوزير سني من 8 آذار من حصته ثم اعتبار اللقاء التشاوري ممثلاً لوزير من 8 آذار وقبول الرئيس المكلف سعد الحريري بتمثيل اللقاء من حصة عون يلي ذلك موافقة اللقاء التشاوري على تسمية من يمثله من خارج أعضائه.

mtv

الحكومة المنتظرة ستولد قبل عيد الميلاد، طبعاً إذا صدقت الترجيحات، هذا يعني أن الأيام الستة المقبلة حاسمة، الموعد الأول المنتظر يوم الجمعة المقبل حيث يتوقع أن يعقد اللقاء التشاوري اجتماعاً بعد عودة النائب فيصل كرامي من السفر ويمكن أن ينتهي الاجتماع بانتقال المجتمعين إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، فإذا حصل هذا التطور فهو يعني أن ما تبقى من تفاصيل على طريق الحل وأن ولادة الحكومة أصبحت قريبة جداً.

NTV

على التقويم الحكومي ميلادياً وفي اليوم السابع بعد المئتين بدأت عملية انتشال التأليف من تحت الأنقاض وهي التي كانت معرضة للردم ورافعات الإنقاذ استقدمت بواسطة الأمن العام حيث خاض اللواء عباس ابراهيم جولة تفاوض لتحرير الحكومة من الأسر وبفدية سياسية توزع دفعها على أطراف ثلاثة.

المستقبل

الإشارات الإيجابية انطلقت من كافة الاتجاهات لا سيما من القصر الجمهوري في بعبدا ومن مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ومن دارة الرئيس المكلف في بيت الوسط، والإشارات كلها تتقاطع على أن مراسيم التشكيل ستوقع قبيل حلول الأعياد المجيدة لينطلق معها القطار الحكومي نحو إعداد البيان الوزاري والمثول أمام المجلس النيابي لنيل الثقة.

OTV

لفت رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير إلى أن القطاع الخاص اللبناني يقوم بدوره على أكمل وجه، ويواجه ويصمد ويطور شركاته ويبادر ويعمل كل المستطاع لزيادة تنافسية وإنتاجية مؤسساته لكن للأسف، اليوم كل الجهود التي تبذلها المؤسسات هي من أجل الحفاظ على استمراريتها.

LBC

اللواء عباس ابراهيم، الذي بات خبيراً في التفاوض على إطلاق المخطوفين، نجح في مهمة التفاوض على إطلاق الحكومة المخطوفة منذ أكثر من مئتي يوم، من دون أن تعرف قيمة "الفدية السياسية" التي دفعت، وإن كانت المؤشرات تدل على أن "تلازم التنازل" حصل من قصر بعبدا ومن بيت الوسط ومن السنة الستة...

الميادين

أكدت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" أن "​موسكو​ ترفض قرار ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ بشأن ​القرم​ وتأسف لاعتماده".

الجزيرة

دانت ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في قرار "الانتهاكات المنهجية والمعممة والفاضحة لحقوق الإنسان التي ترتكب منذ فترة طويلة في ​كوريا الشمالية​".

العربية

دعت ​جامعة الدول العربية​، في بيان عقب عقد اجتماع طارئ في ​القاهرة​ على مستوى السفراء، ​مجلس الأمن الدولي​ إلى "الضغط على ​إسرائيل​، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف العدوان والتحريض على ​الشعب الفلسطيني​ على نحو فوري".