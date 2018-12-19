لبنان الحر

حيّت جبهة "العمل الاسلامي في ​لبنان​" "الموقف المشرّف والشجاع الذي أقدم عليه بجرأة وجدارة الضابط في ​الجيش اللبناني​ محمد قرياني في مواجهة جنود الاحتلال الصهيوني وإجبارهم للتراجع إلى ما وراء ما يُسمى بـالخط الأزرق​ ومنعهم من مدّ ​الشريط الشائك​.

صوت لبنان

استقبل متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، النائب ​نجيب ميقاتي​ يرافقه النائب ​نقولا نحاس​ و​توفيق سلطان​.

radio orient

لفت ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ خلال لقاء الحوار المسيحي الإسلامي إلى أن "المواطن الحقيقي هو الذي يؤدي الواجبات تجاه الدولة ووفقاً لقوانينها والدولة بدورها تسهر لتأمين المساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع".

اذاعة النور

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ إلى "أننا اعتدنا أن نكون منطقيين وألا نربط الأمور بفترات زمنية معينة والأمور متجهة نحو الحلحلة وهناك أمور يمكن أن تؤثر على المجريات ​الحكومية​"، مشيراً إلى أن "بيان الحكومة المقبلة سيكون كالذي سبقه على أن يتضمن بنوداً تتعلق بالأمور المعيشية والحياتية".

صوت المدى

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، سفير ​إندونيسيا​ في ​لبنان​ السفير ​أحمد خازن خميدي​ وذلك لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.