النهار/ روزانا بو منصف

عوامل الانفراج في موضوع تأليف الحكومة هل كانت إقليمية أم محلية؟ السؤال ينطلق من زاوية اقتناع سياسيين بأن الحلحلة التي ظهرت في موضوع الاتفاق على الحديدة في اليمن بين السلطة الشرعية والحوثيين كانت من أهم العوامل التي قد تكون أطلقت العد العكسي للحكومة على خلفية أن ولادة الحكومة في لبنان كانت مجرد رهينة للتفاوض في أمكنة أخرى والحصول على تنازلات في شأنها.

الأخبار/ يحيى دبوق

تناول مداولات مجلس الأمن الدولي اليوم حول الأنفاق عند الحدود اللبنانيّة مع فلسطين المحتلة، وقال: إن السعي الإسرائيلي إلى رفع قضية الأنفاق الحدودية، المنسوبة إلى حزب الله، إلى مستوى التدويل على طاولة مجلس الأمن، يهدف إلى تحقيق جملة أهداف، البارز منها أربعة: الأول تحميل حزب الله، ومن ثم الدولة اللبنانية، المسؤولية المباشرة عن حفر تلك الأنفاق، الهدف الثاني الإعلان لجمهور حزب الله أنه يعمل على التموضع الهجومي في وجه إسرائيل، خلافاً للتموضع الدفاعي بوصفه مقاومة. ويرتبط الهدف الثالث بإيجاد رافعة ضغط جديدة، على الصعيد الدولي تحديداً، تأمل إسرائيل من خلالها بالضغط أكثر على أوروبا لكي تتوقف عن التفريق بين الجناح العسكري لحزب الله والجناح السياسي لديه، وبالتالي إدراجه - بجناحيه - على لائحة الإرهاب الأوروبية. ورابعاً، تهدف إسرائيل والولايات المتحدة، بقدر الإمكان، إلى تغيير مهمة - تفويض القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

الأخبار/ هيام القصيفي

تناولت موقف القوات اللبنانية من التطورات التي حصلت على صعيد تشكيل الحكومة، وقالت: طوت القوات صفحة التباين في ما حصل حكومياً، وستعمل مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر على تفعيل التعاون في الحكومة. وسيكون لـ"القوات" دور سياسي ووزاري فاعل في الحكومة، تماماً كما كان حالها في الحكومة المستقيلة. وتؤكد "القوات" أن لا "عقدة مسيحية" جديدة، أرمنية أو غير أرمنية أمام تشكيل الحكومة، ولا تغيير في حصص "القوات" المسيحية يمكن أن تعرقل التأليف، ذلك إذا حلت "العقدة السنية" ولم يفاتحنا أي طرف بالموضوع. فـ"العقدة المسيحية" حلت سابقاً، والاتفاق الذي جرى لم يكن من طرف واحد، بل تم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وبالتالي هو ثابت ونهائي. التسوية مبرمة وأي كلام آخر أصبح وراءها.

الجمهورية/ ألان سركيس

اعتبر أنّ الحكومة وإن شُكّلت، لن تحمل أيَّ خطة إنقاذية وهي مما لا شك فيه ستُؤلّف من قوى سياسية متناحرة ومتقاتلة ولا يربطها أيُّ رابط، ولن تكون فريق عمل واحداً متجانساً أو يعرف ماذا يريد، ما سيزيد في "الطين بلّة" لأنّ آمال الناس معلّقة على الحكومة، لكنّ المؤشرات تدلّ على أنها لن تكون على قدر التوقعات خصوصاً أنّ الناس خبروا معظم القوى السياسية.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال إنّ سرّ تسوية تشكيل الحكومة يكمن في توازن التنازلات، الأمر الذي أفضى، برأيه، إلى معادلة لا غالب ولا مغلوب، وفق الاستنتاجات الآتية: خسر الرئيس ميشال عون مقعداً من كيسه وربح إنقاذ عهده، وتخلّى الوزير جبران باسيل عن طموح "الثلث المعطّل" وكسب دور الوسيط، وتراجع الرئيس سعد الحريري عن رفضه وجود مكوّن سنّي حليف لحزب الله وسوريا في حكومته وحافظ على ماء وجهه عبر تجنّب توزير أحد النواب الستة وعدم انتزاع مقعد من حصّته، وخفّض "اللقاء التشاوري" سقفه إلى حدود القبول بتمثيله مداورة وانتزع اعترافاً بحيثيته في الطائفة السنّية. وعن "حزب الله"؟ يعتبر أحد القريبين منه، أنّ أهم ما أنجزه هو أنّه خرق احتكار "المستقبل" للتمثيل السنّي في الحكومة، وكرّس الحق الوزاري لحلفائه السنّة بعدما أنصفهم نيابياً من خلال قانون النسبية.

الديار / علي ضاحي

تؤكد أوساط رفيعة المستوى في 8 آذار أن تشكيل الحكومة بات قاب قوسين أو أدنى من بضعة أيام على أن لا تتجاوز مطلع الأسبوع ومرجحة أن تكون الاثنين قبل يوم من عيد الميلاد المجيد اذا سارت الأمور كما تشتهي معظم القوى السياسية وخصوصاً الرؤساء الثلاثة، مع تسجيل دور بارز للرئيسين عون وبري في الساعات الــ 48 الماضية إذ كلف اللواء عباس ابراهيم بتنفيذ آلية المبادرة الخماسية التي "هندسها" عون وبري وبدقة في الأيام الماضية لتصل إلى مداها الأقصى أمس الأول وأمس.

الديار/ كمال ذبيان

قال، إن تقديم التنازلات، هو ما انتهت إليه الاتصالات واللقاءات بين أركان السلطة، حول تمثيل "النواب السنة المستقلين"، بتراجع كل طرف خطوة الى الوراء، وفق ما تم تداوله بأن "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين"، لم يعد متمسكاً بتوزير واحد منه، كما أن الرئيس المكلف سعد الحريري بدأ يبدي مرونة أكثر بعد أن تساهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الوزير السني من حصته الذي سيقاضيه مع الحريري بأن يعطى "للنواب السنة المستقلين".

الشرق / خليل الخوري

تطرق إلى الاتفاق على حل العقد الحكومية، وقال: هل هبط الوحي فجأة؟ هل حلّ الروح القدس؟ هل قرأ أصحاب العقد والربط والحل، من الأطراف كافة، التطورات الإقليمية قراءة جيّدة؟ وهل قرأوا جيّداً في المستجدات من اليمن إلى سوريا ومن "الأنفاق" إلى مجلس الأمن الذي يجتمع اليوم؟! لا يهم كيف حصلت هذه الإيجابيات. المهم والأهم والأكثر أهمية هو أن الرجوع إلى الوراء ممنوع! وأن الآمال العريضة التي بنيت على نهار التفاؤل الطويل، أمس، لا يجوز أن تصاب بالخيبة، وإلاّ فالسترات الصفر ليست وقفاً على باريس وجادة الشانزيليزيه!

الشرق / سنا كجك

عرضت تفاصيل خطة إسرائيلية نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية لمواجهة أنفاق حزب الله في الجنوب كان يجري التحضير لها منذ أربع سنوات وبالتالي فالأنفاق ليست جديدة، وقالت "يديعوت أحرونوت" إن صيف 2018 كان الموعد المحدد لاستهداف الأنفاق لكن أزمة غزة وجهت انتباه هيئة الأركان إلى الجهة الجنوبية. واستخلصت الكاتبة مما تقدم أن المشروع الإسرائيلي مشروع عدوان على لبنان بذريعة الأنفاق وإلا لما كل هذه التحضيرات والاستعدادات والسرية التامة؟؟ ولكن خطة العدو فشلت!