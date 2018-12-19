The Guardian

اعتقال المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" قد يقضي على آمال كندا بإمكانية التوصّل إلى اتفاقية تجارية "ضرورية" مع الصين

وسط خلافات دبلوماسية مريرة متزايدة بسبب احتجاز واحدة من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة هواوي في فانكوفر، تبدو اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والصين بعيدة الاحتمال.

وأدى توقيف المديرة المالية مينغ وانتزو في كندا ثم رد الصين باعتقال دبلوماسيين كنديين على أراضيها إلى وقف المفاوضات التجارية بين البلدين، وفيما تستعد الولايات المتحدة للتقدم بطلب استلام وانتزو خلال الأسابيع المقبلة، تعهّدت الصين باتخاذ إجراءات عقابية.

وكان احتمال التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الصين، وهي واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ‏مغرياً جداً بالنسبة إلى كندا خاصة بعد مفاوضات تجارية غير مضمونة مع الولايات المتحدة، الشريك ‏التجاري الأكبر لكندا‎.‎

إلا أنه ثمة أمور إيجابية يمكن للاقتصاد الكندي الاستفادة منها بعد آخر التطورات ومنها إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي‏، من المقرر أن تصادق كندا على الشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي ستفتح أسواق جديدة، بما في ذلك سوق اليابان‎

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The Telegraph

استقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال بعد انهيار حكومته بسبب خلاف حول معاهدة حول الهجرة وقعت عليها بلجيكا في الأمم المتحدة

استقال رئيس الوزراء البلجيكي ‏شارل ميشال مساء الثلاثاء بعد أن انهارت حكومته في مواجهة معارضة قاسية بعد توقيعه على معاهدة الهجرة الخاصة بالأمم المتحدة بعد ضغوط مارسها شركائه السابقين في الائتلاف الحكومي.

وخسر السيد ميشيل دعم حزب‎ N-VA ‎الوطني الفلمنكي، وهو أكبر حزب في ائتلافه ، بسبب معاهدة الأمم المتحدة غير ‏الملزمة ، والتي ادعى خصومها أنها ستفتح الباب أمام المزيد من الهجرة‎

وتستعد بلجيكا الآن لإجراء انتخابات مبكرة في بداية الشهر المقبل بعد أن قال ميشال إنه سيقدّم استقالته للملك البلجيكي وسط ‏مطالب بحجب الثقة عن حكومته.‏

وقد استقبل ملك بلجيكا فيليب رئيس الوزراء ميشال، ومن المتوقع أن يجري الملك الآن مشاورات مع الأحزاب السياسية قبل ‏الدعوة لإجراء انتخابات في كانون الثاني‎.‎

وكان الحزب اليميني الفلمنكي قد انسحب من الحكومة بعد رفض ميشال مطلبه بالتخلي عن دعمه لمعاهدة الهجرة، وحصل على موافقة ‏البرلمان للتوقيع على المعاهدة‎.‎

روسيا اليوم

ستولتنبيرغ: "الجيش الأوروبي" لا يمكن أن يكون بديلاً عن الناتو

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ أن المبادرات الأوروبية في المجال الدفاعي لا يمكن أن تكون بديلاً عن الناتو.

وفي تصريح لصحيفة "بوستيمييس" الإستونية، اليوم الثلاثاء، قال ستولتنبيرغ "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحل محل الناتو. لا يمكن أن تحل الوحدة الأوروبية محل الوحدة الأطلسية"، ولا سيما بعد مغادرة بريطانيا صفوف الاتحاد، "عندما أصبح 80% من الإنفاق العسكري للناتو يأتي من الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ستولتنبيرغ أن ثلاث من أصل أربع كتائب للناتو منتشرة في دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا) تقودها دول غير أوروبية (الولايات المتحدة وكندا) أو تغادر صفوفه قريباً (بريطانيا).

وتابع: "في الجنوب، تمتلك تركيا أهمية محورية، وخاصة في الحرب على داعش هناك، أما النرويج وآيسلندا فتترتب أهميتهما على وجود روسيا في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي، بفضل أسطولها من الغواصات، إضافة إلى أهميتهما لإبقاء التواصل بين ضفتي الأطلسي مفتوحاً وآمناً، بينما لا تكتسب كندا والولايات المتحدة وبريطانيا أهميتها في الشمال من حجم أراضيها فقط، بل وكذلك من موقعها الجغرافي".

مع ذلك رحّب الأمين العام للحلف بمبادرات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، معرباً عن اعتقاده بأن "التفكير في إنشاء صندوق دفاعي، وإعادة تنظيم التعاون (بين الدول الأعضاء) في المجال الدفاعي بحسب الاختصاصات، وعمل الاتحاد الأوروبي على رفع سرعة تنقل القوات... كل ذلك يعزز الناتو".

وفي نوفمبر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إنشاء جيش أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة يستطيع الدفاع عن أوروبا في وجه التهديدات التي تواجهها. ولقي اقتراح الرئيس الفرنسي تأييداً لدى بعض الدول الأوروبية، كألمانيا وإسبانيا.