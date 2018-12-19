الوكالة الوطنية للإعلام

الصراف: الجيش حصن لبنان الحصين

رأى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في بيان له أن الجيش أثبت مرة أخرى أنه حصن لبنان الحصين في إشارة منه إلى ما حدث خلال اليومين المنصرمين على الحدود الجنوبية في ميس الجبل. وحيا الصراف الموقف الشجاع والمقدام لضباط وجنود الجيش اللبناني الذين وقفوا في وجه جنود العدو الاسرائيلي، معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الحدود. وأكد الصراف على الدعم الذي يحظى به الجيش اللبناني لاداء رسالته المقدسة في الحفاظ والدفاع عن الوطن.

وكالة الأناضول

أردوغان يستقبل وزير الدفاع الماليزي

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزير الدفاع الماليزي محمد سابو في أنقرة. وذكر مراسل الأناضول، أن اللقاء جرى بشكل مغلق في المجمع الرئاسي بأنقرة. وأشار إلى حضور رئيس الأركان التركي يشار غولار اللقاء الذي استغرق 40 دقيقة.

وكالة أنباء رويترز

روسيا وإيران وتركيا تتفق بشأن اللجنة الدستورية لسوريا وتدعو إلى محادثات

قال وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا إنهم يتوقعون اجتماع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق. وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا، قال الوزراء الثلاثة إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء". ولم يشارك دي ميستورا في المؤتمر الصحفي معهم ومن المنتظر أن يتحدث إلى الصحفيين بشكل منفصل.

وكالة فرنس برس

بدء الجلسة الأولى لمحاكمة الانفصاليين الكاتالونيين

عقدت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة النظر بقضية 18 مسؤولاً إنفصالياً كاتالونياً، جلستها الاستماعية الأولى في مدريد، ولا يمثل المدعى عليهم خلال هذه المرحلة من المحاكمة أمام المحكمة، وعلى القضاة السبعة المكلفين بأكثر القضايا خلافية بتاريخ إسبانيا، أن يتخذوا قراراً بشأن اختصاص المحكمة. وهناك أربعة من المتهمين يضربون عن الطعام منذ مطلع كانون الأول. ويدعو الدفاع إلى أن تنظر محكمة في كاتالونيا بالتهم الموجهة إلى القادة الكاتالونيين، وهي التمرد والتحريض والاختلاس والعصيان، وليس المحكمة العليا الوطنية ومن المتوقع أن يرفض القضاة تلك الحجج التي يتحدّث عنها فريق الدفاع .

وكالة أنباء شينخوا

الصين تعقد مؤتمراً احتفالياً بمناسبة الذكرى الـ40 للإصلاح والانفتاح

عقدت الصين مؤتمراً كبيراً الثلاثاء للاحتفال بالذكرى الـ40 لتطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، والتي تمثل ثورة عظيمة غيرت مصير الأمة الصينية وأثّرت في العالم أيضاً. حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة آخرون الحدث الذي بدأ في حوالي الساعة العاشرة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين. وترأس المؤتمر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ. وبدأ الاحتفال بوقوف جميع الحضور لترديد النشيد الوطني الصيني. وقرأ وانغ هو نينغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قراراً بتكريم الأشخاص الذين قدموا إسهامات عظيمة لمسيرة الإصلاح والانفتاح في البلاد.