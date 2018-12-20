الوكالة الوطنية للإعلام

الرياشي أعلن إطلاق الإعلام الإداري: جزء من مشروع استراتيجي كبير ملك الدولة والموظف والمواطن

أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، عن "إطلاق الإعلام الإداري وتعزيزه واجراء تحقيقات إعلامية حول الموظفين الشرفاء". وقال الرياشي: "يهمني أن أزف الى اللبنانيين بشرى سعيدة على ابواب بشارة الميلاد، هي أن الوزارة اتخذت قراراً بتعزيز الإعلام الإداري في لبنان، لأنه بحسب خبرتنا المتواضعة خلال سنتين في الوزارة، نرى أن هناك انطباعاً خاطئاً عن الإدارة اللبنانية.

وكالة الأناضول

"الصليب الأحمر" تتوقع استغراق تبادل الأسرى في اليمن 10 أيام

أعرب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، عن توقعه بأن يستغرق تبادل الأسرى في اليمن 10 أيام. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية. وأشار إلى تبادل طرفي النزاع اليمني قوائم الأسرى التي تضم 16 ألف اسم، والتي تعد جزءاً من الاتفاق الذي توصلا إليه الأسبوع الماضي. وأضاف كاربوني أن الأمر لن يكون خالياً من العراقيل، وسيكون معقداً ومليئاً بالصعود والهبوط.

وكالة أنباء رويترز

الكرملين: روسيا ماضية في بيع صواريخ لتركيا رغم صفقة أمريكية

صرح الكرملين إنه سيمضي في عقد لبيع أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة (إس-400) لتركيا رغم موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع نظام منافس لأنقرة. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 3.5 مليار دولار لبيع أنظمة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي لتركيا. ومن المتوقع أن يبدأ التسليم العام المقبل على الرغم من تحذير الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، التي تشعر بالفعل بالقلق من وجود روسيا في الشرق الأوسط، من أن النظام لا يتوافق مع دفاعات الحلف.

وكالة فرنس برس

ترامب ينوي سحب قواته من كل الأراضي السورية

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء أنه سيسحب قواته من كل الأراضي السورية، معتبراً أنه حقق هدفه القاضي بالحاق "هزيمة بتنظيم داعش". وقال مسؤول لم يشأ كشف هويته "إنه انسحاب كامل" سيحصل "في أسرع وقت"، موضحاً أن القرار اتخذ أمس الثلاثاء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يرفع القيود المفروضة على منح اللجوء السياسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على مرسوم يقضي برفع القيود على منح اللجوء السياسي‎.‎‏ جاء ذلك في ‏بيان صدر عن الكرملين: ويقضي المرسوم برفع القيود المفروضة منذ عشرين عاماً، التي لم تسمح بمنح اللاجئين ‏السياسيين حق اللجوء.‏