النهار/ سابين عويس

توقعت وجود جملة تحديات تنتظر الحكومة العقيده ومنها تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية بالإضافة إلى سياستها الخارجية وقدرتها على استعادة موقعها ضمن محيطها في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

وسألت هل سيخالف مضمون البيان الوزاري التوقعات المتفائله أم انه يدخل ضمن صفقة التسوية الحكومية؟

النهار/ رضوان عقيل

أشار إلى وجود مظله سنية ستواكب الرئيس سعد الحريري، وأن الرئيس فؤاد السنيوره سيستمر في نصب مظلة الحماية المطلوبة للرئيس المكلف بعد تمكينه من تجاوز الصعوبات التي اعترضت عملية التأليف.

ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله أن موضوع الحكومة أصبح كبيراً وضاغطاً على الجميع ويمكن أن تحل الأمور بين ليلة وضحاها.

الأخبار/ يحيى دبوق

تناول طلب قوات الاحتلال الاسرائيلي تعديل مهام قوات اليونيفيل في الجنوب، وقال ان "اليونيفيل" ردت على مطالبة إسرائيل إليها التصدي لحزب الله في الجنوب اللبناني ونزع سلاحه، وعلى لسان الناطق باسمها أندريا تيننتي، وعبر وسيلة إعلامية إسرائيلية، حيث أكد أن التفويض الصادر عن مجلس الأمن لا يشمل نزع أسلحة في لبنان أو الدخول إلى الأملاك الخاصة للبنانيين، كما تطالب إسرائيل.

الأخبار/ وفيق قانصو

كشف ان الأسير في السجون الفرنسية منذ 34 عاماً، جورج إبراهيم عبدالله، قابل السفير اللبناني لدى باريس رامي عدوان، الذي أبلغ عبد الله انه يزوره "بناء على توجيهات من وزارة الخارجية ومن أعلى المستويات في الدولة اللبنانية، للتأكيد لك أن أمر إطلاق سراحك قيد المتابعة الحثيثة لدى الدولة اللبنانية". ورد عبد الله: أفعلوا أي شيء، ولكن لا تتسوّلوا إطلاق سراحي ولا تكونوا في موقف ضعف. وأنا متيقن من ذلك لأن في لبنان اليوم قيادات مناضلة لا تعرف التسوّل. أثق تماماً بتحرك الرئيس ميشال عون في قضيتي لأنه رجل دولة، وهو ما أثبته في كل المراحل، وفي مواقفه مع المقاومة.

البناء/ روزانا رمال

رجحت ان يتم تمثيل سوريا في مؤتمر القمة الاقتصادي العربي المعقود في لبنان مطلع العام وإذا خابت التوقعات لأسباب شكلية، وقالت ان المطلوب من اللبنانيين إقليمياً حكومة قادرة على التعاطي مع التطورات السياسية في سوريا بما تطلبه الظروف الجديدة، كما ان اعادة الاعمار التي صارت على جدول أعمال الدول الكبرى وتسوية ملفات الحرب وذيولها، تضع لبنان على خريطة الطريق المؤدي للشروع في العملية الدولية الكبرى التي تنهض لتستقبل وفوداً دولية بقلب بيروت، كما صارت التوقعات حول دعوة سوريا إلى القمة العربية المقبلة أكثر جدية مع ترجيحات عربية بدعوتها بوقت قريب.

الجمهورية/ اسعد بشارة

تناول العقبات أمام تشكيل الحكومة وأكد انها قيد المعالجة، لكنه تساءل: هل ستكون هذه الحكومة استمراراً لنهج اعتمدته الحكومة الحالية؟ وما هي اجندتها الاقتصادية والسياسية؟ وما مدى قدرتها على تجنّب الألغام، وسط أزمات كبيرة تعصف بالمنطقة، وأزمة اقتصادية لا يمكن مواجهتها بأقل من عملية جراحية؟

الديار / دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية في بيروت قولها أن كلمة لبنان التي ألقتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام مجلس الأمن لقيت الصدى الايجابي لدى الدول الاعضاء وأبعدت عن لبنان ما حاوله الجانب الاسرائيلي جاهداً خلال الأشهر الأخيرة من زجه وحزب الله في حرب أو مواجهة جديدة معه، أو حتى تبرير عدوان جديد عليه.

اللواء/ انطوان الاسمر

تحدث عن القاعدة الجديدة للتأليف الحكومي التي أرستها أشهر المخاض السبعة وقال إنها باتت ثابتة لا يمكن لأي سلطة، مستقبلا، عكس الدينامية التي نتجت منها، بحيث تكون المقاعد الحكومية في أي تشكيلة إتحاد وطني إنعكاساً حقيقياً للنسبية التمثيلية التي أنتجها القانون النسبي. وقال: في كل ما حدث. هناك تسليم بضرورة إعتماد معايير علمية – حسابية تؤازر الدستور في تحقيق الإستقرار والحكم السديد والسلس، وخصوصاً القدرة على إستنباط آليات حكم تتواءم ومرحلة جديدة لا وجود فيها للحكَم – المقرِّر السوري.

اللواء/ انطون غطاس صعب

قال ان ظروفاً اقليمية ودولية كان لها التأثير المباشر في حضّ اللبنانيين على التعجيل في تشكيل الحكومة في ظل التطورات المتسارعة في الجنوب، والمخاوف من اقدام اسرائيل على أي عمل عسكري. كذلك فان الانفتاح العربي على سوريا، وهي مسألة ساهمت أيضاً في تنقية الأجواء على الساحة اللبنانية من خلال التحضيرات القائمة للقمة العربية التنموية الشهر المقبل، وصولاً إلى القلق من هزّات في الشارع بعد التحركات المطلبية الأخيرة وامكانية تغلغل بعض المندسّين في أي تظاهرة.

الشرق / عماد الدين اديب

الجميع في المنطقة يلعبون لعبة حافة الهاوية، ولكن لا أحد يريد الوصول إلى مرحلة الحرب الفعلية. لا أحد يستطيع اقتصادياً أولاً وسياسياً ثانياً، وعسكرياً ثالثاً، أن يدفع تكاليف فاتورة حرب لا أحد يمكن أن يعرف مداها ولا نتائجها النهائية. وما قام به الرئيس دونالد ترامب من سحب الوجود العسكرى الأميركي من سوريا في غضون فترة من 60 يوماً إلى مائة يوم يدل على ذلك.