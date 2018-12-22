الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري حاور المشاركين في مؤتمر لايف: الفساد سبب الاقتصاد الأسود وكل أفرقاء الحكومة وافقوا على إصلاحات سيدر وأكدوا ذلك للبنك الدولي

عقد كل من "ايندافور ليبانون" والجمعية الدولية للمدراء الماليين "لايف" المؤتمر السنوي الخامس، في فندق "فور سيزنز" - بيروت، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحضوره، ومشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد كبير من رجال الأعمال ومدراء المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية.

وكالة الأناضول

أردوغان عن عملية شرق الفرات: الموقف الأمريكي الأخير دفعنا للتريث لفترة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا قررت التريث لفترة فيما يتعلق بإطلاق العملية العسكرية شرق نهر الفرات (شمالي سوريا)، على خلفية الموقف الأمريكي الأخير.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الجمعة في مدينة إسطنبول، خلال حفل لتوزيع جوائز لكبار المصدّرين الأتراك.

وكالة فرنس برس

مجلس الامن يقرر إرسال مراقبين أمميين الى اليمن

قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة باجماع دوله ارسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والاشراف على اجلاء المقاتلين من هذه المدينة. كذلك، صادق قرار تبنته دول المجلس الـ15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في المباحثات الأخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد.

وكالة أنباء رويترز

رحيل وزير الدفاع الأمريكي ماتيس يثير قلقاً بين حلفاء واشنطن

عبر حلفاء واشنطن الرئيسيون عن قلقهم تجاه استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس وسياسات الرئيس دونالد ترامب التي دفعته إلى ذلك كما أثنوا على الوزير كشريك يحظى بالثقة. وأعلن ماتيس يوم الخميس استقالته بعد خلاف مع ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا والتخطيط لخفض عددها في أفغانستان. وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أوانا لانجيسكو "قدم الوزير ماتيس مساهمة مهمة في إبقاء الحلف قويا ومستعدا للتعامل مع التحديات الأمنية الكبيرة التي نواجهها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكرملين يرد على أنباء حول دور روسيا في القرار الأمريكي الانسحاب من سوريا

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنباء نشرتها وسائل إعلام بأن قرار واشنطن الانسحاب من سوريا يأتي نتيجة محادثات بين روسيا وعدد من البلدان العربية. وأكد بيسكوف في سياق تعليقه على ما نشرته وسائل إعلام بأن على روسيا ضبط إيران في سوريا، وإسرائيل تحصل على حق شن ضربات على أية مواقع تريدها مقابل الانسحاب: "لا، الأمر ليس كذلك". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية "داعش"، كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا.