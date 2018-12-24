الشرق

17/12/2018

القهوة قد تحارب مرضين قاتلين

تواصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة "Rutgers"، إلى أن القهوة يمكن أن تقاوم مرض باركنسون وأحد أشكال الخرف. وأوضح الباحثون أن القهوة تحتوي مركبين، أحدهما الكافيين، يعملان على منع تراكم بروتين سام في أدمغة الفئران. وترتبط المادة الثانية وهي البروتيين المعروف باسم alpha- synuclein، بكل من مرض باركنسون والخرف. وأظهرت الاختبارات التي أجريت على القوارض المعرضة لخطر الإصابة بالمرضين "جينيا"، أن الكافيين مع مركبEHT ، يمنع تراكم alpha- synuclein بعد 6 أشهر فقط.

20/12/2018

اكتشاف يساعد خلايا الدماغ على تنظيف نفسها لمقاومة الزهايمر

كشفت دراسة كولومبية أميركية بريطانية مشتركة، أنّ بعض خلايا الدماغ تحمي نفسها من مرض الزهايمر، وذلك عبر نظام تنظيف خلوي ذاتي تحطم من خلاله البروتينات السّامة المرتبطة بهذا المرض. ويسبب هذا المرض بروتينات تاو السامة (proteinstau)، التي تضعف الخلايا العصبية وتقتلها في نهاية المطاف، وتوصل الباحثون من جامعتي كولومبيا وأوهايو في أميركا، وكامبريدج إلى أن هذا البروتين يتراكم في أنواع معينة من الخلايا العصبية الضعيفة، لأن أنظمتها الخلوية فقدت القدرة على تنظيف نفسها.

20/12/2018

الصين تبني قاعدة في أعماق البحار تديرها روبوتات

سوف تدير نظم الذكاء الصناعي نفسها، أول قاعدة تنشئها الصين في أعماق البحار، والتي لا يتمكن الإنسان من الوصول إليها، وفقاً لتقارير إخبارية نشرتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ ستار"، وتقع القاعدة على أعماق تتراوح بين 19685 و 36100 قدم (6 و11 كيلومتراً) تحت سطح البحر. وستجهز بإمدادات الطاقة عبر كابلات تصلها من سفن، أو منصات عائمة. وسوف تصمم من وحدات تتوصل مع بعضها على غرار الوحدات التي تتألف منها المحطة الفضائية الدولية، تنطلق من أرصفتها العميقة غواصات روبوتية تستكشف أعماق البحر، وتجمع البيانات عن الأحياء البحرية، إضافة إلى جمع عينات من خامات المعادن وتحليلها.

17/12/2018

التغير المناخي يقلص فصل الشتاء لحساب الصيف

أكد علماء أميركيون أن كمية الثلوج المتراكمة على الجبال تتناقض عاماً بعد آخر، ما يدل من جديد على مدى التأثير الخطير لظاهرة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض. وإضافة إلى تناقص كميات الثلوج المتراكمة، فإن مدة ظهور الجبال باللون الأبيض تتناقص سنة بعد أخرى، أي أن مدة فصل الشتاء تتقلص تدريجياً مع الارتفاع غير المسبوق لحرارة الكوكب. كما أضاف العلماء أن الحرائق المتكررة في الغابات، كالتي تندلع في كاليفورنيا مثلاً، هي دليل صارخ على قدوم الصيف في وقت مبكر على حساب الشتاء. وكشف العلماء عن الحقائق الأخيرة مرفقة بصور فضائية تؤكدها، خلال اجتماع رسمي للاتحاد الأميركي الجيوفيزيائي، وهو أكبر تجمع دولي لعلماء الجيولوجي والفضاء.

الشرق الأوسط

18/12/2018

وقود حيوي "صديق للبيئة" من الفطر وبقايا الخشب

نشر فريق من الخبراء من معهد موسكو للفيزياء، عن تصميم تقنية لتحويل بقايا تصنيع الأخشاب إلى وقود مثيل للفحم. وأكدوا في بحث نشرته مجلات علمية تختص في مجال الطاقة، أن "أهم ما يميّز هذه التقنية هو أنها صديقة للبيئة". ويمكن الحصول على "المواد الخام" لعملها من بقايا صناعات الأخشاب، مثل بقايا المناشر وحتى بقايا الإنتاج في مصانع الأثاث، وهي بهذا تحلَ مشكلة أخرى تتعلق بنفايات العمليات الإنتاجية. أما آلية عمل هذه التقنية الحديثة فهي تشبه إلى حدَ ما العمليات في الطبيعة، التي يتشكل ضمنها الفحم الحجري في طبقات الأرض.

21/12/2018

الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن!

توصلت دراسة حديثة إلى أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري لدى النساء بنسبة 30%. ويقول الفريق الذي يقوده معهد غوستاف روسي، وهو مركز أبحاث السرطان في فيلجويف بفرنسا، إن النتائج تقدم نظرة ثاقبة للأسباب الأساسية للحالتين، ويمكن أن تساعد الأطباء في تحديد المرضى، الذين يجب فحصهم لتحديد مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وأظهرت الدراسات السابقة أن انخفاض نسبة السكر في الدم، والمعروفة باسم "hypoglycaemia" هو عامل أساس في بداية الصداع النصفي. ولأن تركيز الغلوكوز في البلازما يرتفع مع مرور الوقت حتى يصل إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، فقد تنخفض أعراض الصداع النصفي.

النهار

21/12/2018

ثلاثة روّاد عادوا إلى الأرض بعد 6 أشهر حافلة بالحوادث

عادت مركبة روسية من طراز "سويوز" إلى الأرض حاملة ثلاثة روّاد، أمضوا ستة أشهر حافلة بالحوادث في محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض، وعلى متنها الألماني ألكسندر غيرست من وكالة الفضاء الأوروبية، والأميركية سيرينا أونون – تشانسلر من وكالة الفضاء الأوروبية الأميركية (الناسا)، والروسي سيرغي بروكوبييف من وكالة الفضاء الروسية، بعدما أمضوا 197 يوماً في المحطة التي ستسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر. وشهد روّاد الفضاء الثلاثة خلال ستة أشهر في المحطة على جملة حوادث وإخفاقات، أثارت القلق على استمرار الرحلات المأهولة في المدى المنظور، وعلى إمكان الإقامة في المحطة. ففي الثلاثين من آب الماضي، وقع تسرّب الأوكسيجين في المحطة بسبب ثقب دقيق في مركبة " سويز أم أس 09" ملتحمة بالمحطة، وهي المركبة المكلّفة إرجاعهم إلى الأرض وسرعان ما تمكّن الروّاد من إصلاح العطل.