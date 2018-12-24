النهار/ ابراهيم بيرم

توقع أن نشهد مزيداً من المناورات المليئة بالتعقيدات خلال الأيام المقبلة، بعد ترحيل ولادة الحكومة. قائلاً إن الضغوط ستستهدف الرئيس المكلف سعد الحريري وتهدف إلى إضعافه أكثر في رئاسة الحكومة وفي البيئة السنية إلى أن تنضج الخطط، ويمكن عندها تأليف الحكومة بلا أي عقدة إنما بهيمنة شبه كاملة وغلبة لقرار الممانعة.

النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن الرئيس نبيه بري أبدى قلقه الشديد حيال ما آلت إليه الأمور من تراجع مفاجئ قضى على كل موجات التفاؤل بتشكيل الحكومة، وأن الرئيس بري يرى أن مسألة التعقيد أكبر من موضوعي الحقائب واللقاء التشاوري.

الأخبار/ إبراهيم الأمين

عرض في تقرير مطوّل مفصّل مسار التعقيدات أمام تشكيل الحكومة، وقال: إنه منذ الاتفاق على توزيع الحصص الوزارية، وفي الوقت الذي شُغِّل فيه "فيلم الوزير الملك"، كان الأركان يلتقون ويبحثون مباشرة، ومن خلال مساعدين أساسيين، في جدول أعمال الحكومة المقبلة.

الجمهورية/ عماد مرمل

تناول أسباب تريّث المرشح للتوزير جواد عدرا في قبول الالتزام بموقف اللقاء التشاوري أو التيار الوطني الحر، وقال: إن عدرا أسَرّ إلى بعض القريبين منه بأنه ليس مستعداً في عمر الـ64 للتنازل عن مبادئه الوطنية والشخصية، من أجل الحصول على لقب "معالي الوزير"، وأنه كان مستعداً لتولّي المهمة ربطاً بمردودها العام وليس الفردي. ولذلك، كان عدرا حريصاً خلال التفاوض معه على عدم الانزلاق إلى أي اصطفاف مسبق ومقفل، من شأنه أن يُعلّبه في مجلس الوزراء ويُكبّل حركته.

الجمهورية/ شارل جبور

عرض احتمالات عن أسباب تعثر تشكيل الحكومة معتبراً أن بعضها داخلي وبعضها يتعلّق بالوضع الإيراني، لكنه قال: إنّ هذا لا يعني أن دينامية التأليف انتهت، لأنّ هذه الدينامية ستبقى مستمرة إلى ما قبل نهاية السنة الحالية التي تنتهي بإنهاء الدينامية الجديدة في حال لم تتوّج بتأليف الحكومة العتيدة، وفي السنة الجديدة يجب أن يكون هناك كلام آخر ومن نوع جديد.

اللواء/ غاصب المختار

اعتبر أن مشكلة تشكيل الحكومة أكبر من مجرّد خلاف على تمثيل شكلي لوزير ما من حصة فريق ما، لارتباط ذلك بالتوازنات السياسية الدقيقة داخل الحكومة، لكنها مشكلة أصغر من أن تتحوّل إلى أزمة سياسية خطيرة تطيح كل التفاهمات الكبرى التي تمّ التوصل إليها منذ الاتفاق على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ذلك أن "العبث واللعب" الجاري بالتسويات الكبرى من الصعب أن يستمر، لأن الاقطاب الكبار رعاة التسوية لن يسمحوا باستمراره طويلاً بسبب مطالب ظرفية ومصلحية لهذا الفريق السياسي أو ذاك، لما يرتّبه من محاذير ومخاطر على مجمل الوضع اللبناني في ظل الانهيار الحاصل على كل المستويات لا سيما المالية والاقتصادية والإجرائية.

البناء/ ناصر قنديل

تناول زيارة رئيس مجلس الأمن الوطني في سوريا اللواء علي المملوك إلى القاهرة قبل أيام، ولقاء قيادة المخابرات المصرية، وقال ليست هي المرة الأولى التي يزور فيها المملوك بلداً عربياً، لكن السياق السياسي للزيارة يجعلها في مكانة خاصة. فهي ليست زيارة تنسيق أمني يجري أصلاً على قدم وساق عبر اللجان المشتركة منذ زمن، ولا هي لتبادل الآراء حول المتغيّرات، بل هي كل هذا طبعاً لكنها هي شيء آخر، والإعلان عنها بذاته هدف، وسوريا تترك لمصر تقدير اللحظة المناسبة لملاقاتها أو للمشاركة في الجهد العربي الهادف لإعادة ترميم العلاقة الرسمية العربية بسوريا.

الشرق / عماد الدين أديب

حذّر من أن كل يوم تتأخر فيه القوى السياسية على التوافق الحكومي تخسر الخزانة اللبنانية ما يساوي 25 مليون دولار يومياً! وهناك 3 آلاف عائلة فقط في لبنان تتحكم بمئة مليار دولار بينما يعيش بقية الشعب تحت خط الفقر! وقال: الجميع يلعب لعبة الضغط اللانهائي متناسين أن الضغط يولّد الانفجار، وأن صبر الناس بما فيه صبر الرؤساء عون وبرّي والحريري له حدود، وأنه إذا فشل هؤلاء في الاتفاق على قيامة الدولة وتكليف الحكومة، فقد يصلون إلى نقطة إعلان لبنان دولة فاشلة.