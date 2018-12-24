وكالة الأناضول

222 قتيلاً ضحايا تسونامي في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة ضحايا موجات تسونامي التي ضربت شواطئ إندونيسيا، فجر الأحد، إلى 222 قتيلاً. وقال سوتوبو برو نوغروهو، المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا، في بيان، إنّ عدد القتلى "ارتفع من 168 إلى 222 شخصاً"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية. وأضاف أنّ موجات تسونامي تسببت أيضاً في "إصابة 843 شخصاً، وفقدان التواصل مع 28 آخرين". وأشار "نوغروهو" إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى والمصابين خلال الساعات المقبلة "في ظل عدم التمكن من إجلاء جميع الضحايا"، وفق المصدر ذاته. وفي وقت سابق، لفت "نوغروهو" إلى ورود معلومات عن تضرر 430 منزلاً و9 فنادق و10 سفن بسبب الأمواج في عموم المنطقة. كما رجح أنّ يكون السبب وراء موجات تسونامي هو حدوث انزلاقات تحت سطح الأرض بعد ثوران بركان كراكاتوا.

وكالة فرنس برس

واشنطن تريد تعديل خفض مساهمات دول غنية في ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام

دانت الولايات المتحدة السبت النظام الذي يتيح خفض مساهمات بعض الدول الغنية في ميزانية عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأكدت أن واشنطن لن تدفع أكثر من 25 بالمئة من هذه الميزانية. وجاء ذلك بعد يوم من إخفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق، بشأن نقص في تمويل عمليات حفظ السلام قدره 220 مليون دولار. وبدون أن تذكر أسماء دول، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في إدارة وإصلاح الأمم المتحدة في الجمعية العامة شيريث نورمان شاليت السبت، إن هذه الحسومات تظهر "الضرورة الملحة لإصلاح" نظام "الحسومات للدول الغنية التي يعد دخل الفرد فيها أكبر بمرتين من معدله في الدول الأعضاء في المنظمة". وجاءت تصريحات شاليت خلال جلسة لتبني قرار تجديد مساهمات الدول الأعضاء في الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة حتى 2021.

وكالة أنباء شينخوا

مقالة خاصة: اجتماع رئيسي يرسم مسار الاقتصاد الصيني في 2019

حافظ الاقتصاد الصيني على نمو يتسم بقوة دفع جيدة، وستتخذ المزيد من الإجراءات الجديدة خلال عام 2019 لتيسير التنمية عالية الجودة، وفقاً لاجتماع اقتصادي رئيسي اختتم (الجمعة). وجاء في الاجتماع "مع مرونة كافية وإمكانات هائلة، فإن قوة الدفع الجيدة للاقتصاد الصيني لن تتغير على المدى الطويل"، مضيفاً "سنشتغل سياسات التنظيم الكلي والسياسات الهيكلية والاجتماعية، على نحو شامل ومناسب لضمان نمو الاقتصاد في نطاق معقول". إن هذا الاجتماع الذي كان يهدف إلى تحديد المعالم الرئيسية للاقتصاد الصيني، وضع أولويات السياسة الاقتصادية لعام 2019، وهو عام هام بالنسبة للبلاد في تحقيق هدفها الخاص، ببناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في كافة النواحي بحلول 2020.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأسد يقرر زيادة علاوات وتعويضات العسكريين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأحد، مرسوماً تشريعياً، يقضي بزيادة التعويضات والعلاوات للعسكريين عموماً في سوريا وذلك بنسبة 8% من الراتب الشهري. وذكرت وكالة "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2018، والقاضي بزيادة التعويضات والعلاوات للعسكريين في سوريا عموماً، وذلك بنسبة 8% من الراتب الشهري. وأضافت الوكالة "سوّى المرسوم مشكلة الفروقات بين راتب الخريج والراتب الذي كان يتقاضاه كطالب ضابط، بحيث يستحق الطالب المرقى إلى رتبة (ملازم - ملازم أول) راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها.