TL

الأمن مستتب وهدوء في المواقف السياسية، مع تعبير البطريرك الماروني في عيد الميلاد عن الغضب من عدم تأليف الحكومة. وفي المحافل السياسية عدا عن المعايدات هناك قراءات لأسباب انفراط عقد مسودة التشكيلة الوزارية. وذهب البعض الى الربط بين توقف عملية التشكيل وعدم دعوة سوريا إلى القمة العربية الإقتصادية التي ستنعقد في بيروت في العشرين من الشهر المقبل.

المنار

كأمل عصيٍّ على كل احتلال، تبقى ذكرى ميلاد السيد المسيح رسالة إنسانية تتجدَّد معها الروح الفلسطينية، فتنبض من بيت لحم صوتاً يحمله أبناء القضية، يؤرق صهاينة اليوم، أحفاد من أرَّقهم صوت المسيح في مهده.. وعلى هدي أمه المقدسة تخبئ الفلسطينيات في حجورهن أبطالاً يربون صعاباً على الأيام وظلمها، فيخترقون ما يخططه قياصرة العصر برصاصة تارة وطوراً بسكين محكمة، باتت ترسم على وجه الاحتلال ندوبا لن تمحوها الأيام..

nbn

اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، هي العبارة التي اختارها الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط عشية عيد الميلاد مستعيناً بزيّ الكرادلة، ولو كانوا يعرفون فالمصيبة أكبر.

رسالة الميلاد للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وصف فيها ما يجري بالخيانة التي ترتكب بحق اللبنانيين عندما تهمل الدولة واجباتها وراح أصحابها يحللون كل السبل لمكاسبهم غير المشروعة ومرة جديدة كل حكومة وأنتم بخير.

mtv

ميلاد مجيد من الmtv إلى جميع اللبنانيين، لكن ليس للتمني قوة تشريعية أو تنفيذية أو قانونية فهذه من اختصاص من تخلّوا عنها وإلا لما كان لبنان في هذا الدرْك من التفكك ونضرب لكم مثلاً عن الحالة المزرية التي نحن فيها لقد حاولت مجموعات من اللبنانيين المقهورين أمس استنساخ تجربة السترات الصفر الفرنسيين للمطالبة بحقوقهم لكنهم اضطروا الى اعتماد الشعارات الفرنسية مقلوبة فبدلاً من أن يطالبوا بإسقاط النظام والحكومة وجدوا أنفسهم يصرخون الشعب يريد بناء النظام والشعب يريد حكومة.

NTV

حلَّ الميلاد لكن الحكومة ستبقى في المغارة وكشف العيد عن مسؤولين ما صدقوا .. إن لم نقل: كذبوا .. ورموا بوعود ليسوا على مستوى تنفيذها من الأيام العشرة التي أخذها الرئيس المكلف على نفسه .. إلى قرقعة السيوف الحكومية قبل اثنتين وسبعين ساعة من الميلاد كله أهدر دم التأليف ليأتي يسوع الليلة من دون قرع أجراس التشكيل لا مخلص سيرحمنا

المستقبل

بحلول عيد الميلاد المجيد عيون اللبنانين شاخصة الى ولادة حكومتهم التي حالت دون الإعلان عنها تباينات مستجدة وخلافات حول توزيع الحقائب. فهل ستكون الولادة قبل نهاية العام أم أنَّ التعقيدات ستستمر فيؤدي مسلسل هدر الوقت الى المزيد من الخسائر الاقتصادية والمالية؟

بالانتظار أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن استيائه مما آلت إليه الأوضاع على مستوى تشكيل الحكومة وتمنَّى أن تشكل الحكومة قبل رأس السنة، لكنّه أضاف: لم أفهم ما هي أسباب الحرب الساخنة على العهد؟ وما هي مرتكزاتها ولماذا؟ أضاف: اللبنانيون ينتظرون منا الكثير ولدي ثقة بأننا نستطيع فعل الكثير لكن لماذا التأخير؟ وختم الرئيس عون أن اللبنانيين خسروا الكثير من الوقت ويجب أن نعوِّض ما فاتهم من مسيرة إعادة البناء.

OTV

معنا القوة ومعنا الصمود. الترجمة العملية لدماء الشهداء بدأت تتجلى على المستوى الوطني ومستوى القضية بقرار مستقل، من أجل ترسيخ استقلال الوطن وسيادته... وعلى مستوى المجتمع، ببناء مجتمع سليم مرتكزه دولة سليمة. اليوم لم يعد الحرامي في المجتمع اللبناني هو النموذج، ولا السمسار هو النموذج، بل الشهيد البطل هو النموذج.

LBC

إنّه زمن الميلاد... ولكن كم من ميلاد يحتاج إليه البلد؟ ومتى؟ متى ميلاد الحكومة... متى ميلاد ترجمة مقررات "سيدر"؟ متى ميلاد بدء تطبيق الخطط الإصلاحية وفق تقرير "ماكينزي"؟ متى ميلاد البدء الفعلي في مكافحة الفساد؟ متى ميلاد موازنة عام 2019 بعدما بدا أنَّنا عدنا إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية؟ متى ميلاد الانتظام العام للسلطات، بعد ولادة مجلس نواب جديد من دون أن تقترن هذه الولادة بحكومة جديدة؟ وها هي السنة الثالثة من العهد في شهرها الأول، فيما حكومة العهد الأولى لم تولد بعد!

الميادين

أفادت وزارة ​الخارجية الروسية​ أن "سلطات روسيا لا تستبعد قيام ​القوات​ المسلحة الأوكرانية بعمليات عسكرية واسعة النطاق في دونباس، خلال الأيام المقبلة".

الجزيرة

حذّر سكرتير عام جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" من إمكانية شن متطرفين موجة إرهاب ثانية تجتاح العالم عقب الإفراج عن إرهابيين معتقلين في السجون، وبعد عودة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من ساحات القتال في منطقة الشرق الأوسط.

العربية

تعهّد رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب، بـ"استعادة النظام في ​فرنسا​ في ظل ​احتجاجات​ "السترات الصفراء" المستمرة لأسبوعها السادس على التوالي"، معتبراً أن المتظاهرين "يتجهون نحو التطرف شيئاً فشيئا".