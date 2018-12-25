لبنان الحر

أكّد عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد لإذاعة "لبنان الحر"، أن مبادرة جديدة لنواب اللقاء التشاوري، بل هم في انتظار أيّ اتصال من المعنيين أو من وسيط جديد بعد الوزير جبران باسيل واللواء عباس إبراهيم".

صوت لبنان

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن استيائه مما آلت إليه الأوضاع على مستوى تشكيل الحكومة.

وتمنى الرئيس عون أن تشكل الحكومة قبل رأس السنة، لكنَّه أضاف: "لم أفهم ما هي أسباب الحرب الساخنة على العهد، وما هي مرتكزاتها، لماذا؟ اللبنانيون ينتظرون منا الكثير ولدي ثقة بأننا نستطيع فعل الكثير لكن لماذا التأخير؟

radio orient

التقى النائب سمير الجسر وفداً من اتحاد جمعيات جبل محسن شكره لوقوفه إلى جانب الاتحاد في كل الأوقات، وعرض معه بعض المشاريع والنشاطات التي قام بها الاتحاد.

اذاعة النور

أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى "أننا لا نقول أنّنا عدنا إلى نقطة الصفر، لكن لا تزال هناك عراقيل في تأليفها"، داعياً الجميع إلى "الحوار الذي هو مخرج لحل هذه الأزمة".

صوت المدى

كشف القيادي في ​التيار الوطني الحر​ النائب السابق أمل أبو زيد أن الاتفاق الذي حصل حول المقعد الوزاري السني يقوم على أن هذا الوزير من حصة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، لافتاً إلى أنّ البعض كان بعيداً من هذا الجوّ.