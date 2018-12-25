الاتحاد - الإمارات

الأمن الأفغاني يقتل مهاجمين ويحرر 200 رهينة في كابول

تمكنت قوات الأمن الأفغانية من تحرير 200 رهينة وقتلت مهاجمين اثنين قاما بشن هجوم بسيارة مفخخة في العاصمة كابول بالقرب من العديد من المباني الحكومية، حسبما قال مسؤول. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن الرهائن كانوا من الموظفين العاملين في إدارة للشهداء والمعاقين. وتابع رحيمي أن قوات الأمن الأفعانية تقوم بتطهير المنطقة من المسلحين وتحرير باقي الرهائن. وقال شخص عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي إنه محتجز مع آخرين في وزارة الأشغال العامة. وتابع الرجل "إنهم يقتلون الجميع.. ولا أعرف ماذا يمكن أن أفعل"، داعياً المواطنين إلى الدعوة لهم. وأوضح رحيمي أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار، وبدأ المهاجمون في دخول المباني واحتجاز الرهائن. وقامت الشرطة بتطويق المنطقة وانتشرت الوحدات الخاصة في مكان الهجوم.

أخبار الخليج - البحرين

الملك وقادة الإمارات يزورون بحيرة الحب في الصحراء

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد أخاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد اصطحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيفيهما الملك المفدى يرافقهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من المسؤولين إلى بحيرة الحب التي أنشئت في قلب الصحراء القريبة من استراحة المرموم بأمر من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كي تكون رمزاً حضارياً وإنسانياً ماثلاً للعيان يعكس القيم الأصيلة لقيادة وشعب الإمارات والمتمثلة بالمحبة والتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات هنا على أرض الإمارات وفي رحاب الصحراء العربية التي ترمز الى الصبر والعطاء والشهامة والكرم.