الديار / إبراهيم ناصر الدين

توقفت "محركات" تشكيل الحكومة، بسبب العقدة الباسيلية، وانصرف كل الأطراف إلى إجراء مراجعة ذاتية لمجمل ما أحاط عملية "إجهاض" التسوية لعقدة تمثيل "اللقاء التشاوري"... الاتصالات المقطوعة بين المعنيين بالتشكيل لا تخفي "الندوب" التي أصابت العلاقة بين "الحلفاء" و"الخصوم"، وفيما ازدادت "شكوك" رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفريق 8 من آذار بخلفيات "التعطيل" وسط حديث عن صفقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، تحتاج العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله إلى صيانة ضرورية لحلِّ الالتباس الحاصل بين الطرفين اللذين يشددان على أنَّ الخلاف لن يفسد في الودّ قضية...