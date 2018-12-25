روسيا اليوم

ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة وشكرها على ذلك. وغرد ترامب في حسابه على "تويتر" قائلاً :"وافقت السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة. هل ترون؟ أليس من الجيد أن تساعد الدول الغنية في إعادة إعمار جيرانها بدلا من بلد عظيم، الولايات المتحدة، تقع على بعد 5000 ميل. شكرا للسعودية"!

وسبق أن قالت الإدارة الأمريكية مرارا إن الولايات المتحدة لن تشارك في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية. وأعلنت واشنطن في أغسطس الماضي تراجعها عن تخصيص 230 مليون دولار لتمويل برامج إعادة الاستقرار في سوريا.

روسيا اليوم

الكويت تبدي استعدادها لدعم السودان في أزمته

أعلنت دولة الكويت عن استعدادها لتقديم الدعم المالي للسودان لمساعدته في تخطي الأزمة الاقتصادية التي يواجهها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق بيان، إن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد استقبل في مكتبه في الخرطوم اليوم السفير الكويتي بسام القنبدي، حيث نقل الأخير رسالة من القيادة الكويتية تؤكد وقوفها إلي جانب السودان وتبدي استعدادها تقديم الدعم الذي يحتاجه السودان. وكانت الخارجية السودانية قد استدعت الأحد الماضي سفير دولة الكويت لدى الخرطوم بسام القنبدي للاحتجاج على تحذيرات أصدرتها دولته لرعاياها ودعتهم لمغادرة السودان وعدم زيارته بسبب الاحتجاجات الجارية في عدد من المدن السودانية منذ الاربعاء الفائت .وتواجه السودان صعوبات اقتصادية ساهمت بتدهور الاوضاع المعيشية في البلاد.