الوكالة الوطنية للإعلام

اجتماع اللجنة المكلفة متابعة ملف الباخرة التي أغرقتها قوات العدو الإسرائيلي قبالة شواطىء طرابلسجن

عقدت اللجنة المكلفة متابعة ملف الباخرة التي قصفت وأغرقت بأمر من قوات العدو الإسرائيلي قبالة شواطى مدينة طرابلس شمال لبنان اجتماعا لها في نقابة المحامين في طرابلس بمشاركة وحضور النقيب محمد مراد والأساتذة المحامين أعضاء اللجنة: محمد حافظة، أحمد طالب، سامي الحسن، ساندي بطرس، الدكتور فيليب فارس، محمد أبوشاهين، عبدالناصر المصري، الدكتور مصطفى الزعبي، ومحمد صبلوح.

تداول المجتمعون بموضوع تنظيم عمل اللجنة والأسس القانونية التي يجب اعتمادها في متابعة ملف القضية سيّما بعد الاعتراف والإقرار من قبل العدو الإسرائيلي بجريمته الشنعاء والتي أودت بحياة 35 شهيد وعدد كبير من الجرحى الذين كانوا على متن تلك الباخرة، وقرر المجتمعون البحث والعمل على تحديد الصلاحية والاختصاص والمرجع القضائي الدولي في متابعة ملف القضية، كما ناقش المجتمعون القواعد القانونية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومدى انطباق تلك القواعد على الجريمة الشنيعة التي طالت الباخرة وركابها المدنيين العزل . شواطىء طرابلس

وكالة الأناضول

رئيس الوزراء التونسي يستقبل وزير الخارجية التركي

استقبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تونس. حضر اللقاء المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر، والسفير التركي بتونس عمر فاروق دوغان، وعضو مجلس إدارة وقف المعارف التركي حسن يافوز، والمستشار الخاص لتشاووش أوغلو، علي أونانر. وبحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية، نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت، أبرز الشاهد، خلال اللقاء، أهمية "العمل على الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين على قاعدة الربح المتبادل مع مراعاة خصوصية الاقتصاد التونسي في مرحلة الانتقال الاقتصادي".

وكالة أنباء رويترز

تركيا: التنسيق مع أمريكا في سوريا لا يقتصر على المجال العسكري

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة في سوريا لا يقتصر على المجال العسكري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لإبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان، وتستعد القوات الأمريكية للانسحاب عقب قرار واشنطن المفاجئ بالخروج من سوريا حيث كانت تدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.