النهار/ غسان حجار

كتب عن الخلاف الناشئ بين التيار الوطني الحر وحزب الله، واصفاً تفاهم مار مخايل بينهما بأنه دخل غرفة العناية المركزية لأنه في وضع حرج حيث تبدلت أمور كثيرة بين الأمس واليوم وجعلت التفاهم يفقد صلاحيته.

الأخبار/ فراس الشوفي

قال إن العدوان الإسرائيلي على سوريا ليل أوّل من أمس، لم يخرج عن سياق قواعد الاشتباك التي أُرسيت بين محور المقاومة والعدوّ الإسرائيلي في الأعوام الماضية فوق الأرض السورية، فسوريا وحلفاؤها، لا سيّما المقاومة اللبنانية، مستمرّون بتعزيز قدراتهم العسكرية وتطويرها سعياً إلى ردع العدو في حال قرر جرّ المنطقة إلى حرب. وإسرائيل تسعى لضمان عدم تزايد القدرات الكاسرة للتوازن كمّاً ونوعاً حيث تستطيع، عبر القيام بضربات محدودة، مع الحرص على أن تبقى موضعية، خشية انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة.

الأخبار/ يحيى دبوق

ربط العدوان الإسرائيلي على سوريا بالعلاقة المتأزمة بين تل أبيب وموسكو. وقال: لكن من المبكر في ظل تقلص الإشارات ومحدوديتها، برغم وقوع الهجوم، الحديث عن أننا أمام "حلحلة عقد" بين الجانبين، بل هي مقدمة لاستئناف الهجمات الإسرائيلية، واستمرارها لاحقاً.

الديار/ محمد بلوط

نقل عن الرئيس نبيه بري تخوفه من أن تكون هناك قطبة مخفية وراء عدم تشكيل الحكومة والذي أدى إلى ما أدى إليه قائلاً: هناك شيء ما لا يعجبني وأخشى من أن تحصل أمور في مثل هذا الوضع المتأزم تزيد من تفاقم الوضع.

الديار / فادي عيد

كشف عن أن بعض العواصم الإقليمية دخلت على خط عملية تأليف الحكومة، لافتاً إلى أن الساحة اللبنانية عادت منصة لإيصال الرسائل بين بعض دول المنقطعة وهذا من شأنه أن يفاقم الأوضاع على كل المستويات في ظل تساؤلات عن مصير الطائف وإعادة صياغة نظام جديد يأخذ في الحسبان موازين القوى الحالية.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن مصادر نيابية في تكتل "لبنان القوي" أن رسالة رئيس الجمهورية من بكركي بالغة الأهمية، وهو أراد أن يقول للمعرقلين أن محاولتهم فرض أعراف جديدة أمر لا يمكن أن يمر، باعتبار أن الدستور يعطي الحق حصراً للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، وليس هناك إمكانية لفرض أعراف أو تقاليد جديدة تخالف الدستور وتشكل انتقاصاً من حقوق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

اللواء/ منال زعيتر

ذكرت أن "الثنائي الشيعي" يحاول تجاوز سقطة وزير الخارجية جبران باسيل حول تشكيل الحكومة قدر الإمكان، لكن الأمل بتشكيل الحكومة ما زال موجوداً، ولكن مصادر الثنائي تؤكد إصرارها على إعادة البحث مجدداً في توزيع الحصص والحقائب إذا استمرت المماطلة وعرقلة التأليف، وليتحمل حينها الأصدقاء والحلفاء قبل الخصوم مسؤولية تصرفاتهم. وتعتبر المصادر أن انزعاج حزب الله من أداء باسيل لم يصل إلى حد اتهامه بتجاوز الخطوط الاستراتيجية العريضة لتفاهم مار مخايل.

الجمهورية/ عماد مرمل

أشار إلى أن "حزب الله" يواجه موقفاً حرجاً في العلاقة مع حليفه البرتقالي "التيار الوطني الحر" الذي يتوقع منه أن يعطيه أكثر مما يستطيع في ملف الأزمة الحكومية، لافتاً إلى أن "حزب الله" مستمر في الدفاع عن حق تمثيل النواب السنة في الحكومة وهو ليس في وارد التراجع لأنه إن فعل لن يثق فيه حلفاؤه السنة بعد الآن وليس مستعداً أيضاً للتضحية بحقوق اللقاء التشاوري من أجل إرضاء "التيار".

الجمهورية/ طوني منير

اعتبر أن زيارة الرئيس الفرنسي للبنان في شباط المقبل باتت على حافة تأجيلها مجدداً، مشيراً إلى أن "التشاطر" أدى إلى "دفش" موعد ولادة الحكومة إلى أجل غير مسمى.