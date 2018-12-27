The Washington Post

الكوريتان تقيمان احتفالاً بمناسبة الربط بين سكتي الحديد ولكن العقوبات ما زالت تعترض الطريق ‎‎

انطلق قطار من كوريا الجنوبية مكوّن من تسع مقطورات وعلى متنه نحو 100 مسؤول ونائب من كوريا الجنوبية وأعضاء عائلات انفصلت عن بعضها البعض خلال الحرب بين عامي 1950 و 1953 في شبه الجزيرة الكورية في رحلة استغرقت ساعتين من سيول إلى مدينة كيسونغ في كوريا الشمالية حيث استقبلهم مسؤولون من بيونغيانغ، عاصمة كوريا الشمالية. ووقّع مسؤولون من الكوريتين على لافتة خشبية ترمز إلى الربط بين السكتين وتابعوا مراسم احتفالية للربط بين المسارين. وقال وزير النقل الكوري الجنوبي كيم هيونمي إن وصلة السكك الحديدية سوف تقرّب المسافة الجسدية ‏والنفسية بين الكوريتين وستشكّل "شرياناً أساسياً سيعزز الازدهار في شمال شرق آسيا‎."‎ إلا أن زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية الذي لم يحضر الحفل وصفها بأنها مجرّد لعبة دعائية قام بها ‏الرئيس مون جاي إين لإنقاذ شعبيته المتدهورة‎.‎ ويصرّ الرئيس مون على أن تواصله مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هو السبيل الوحيد لبناء ‏الثقة وإقناعه بالتخلي عن أسلحته النووية. في المقابل، يجادل المشككون بأن كيم يحصل على تنازلات من ‏دون أن ينزع سلاحه بالكامل. ‏ إلا أنه في كلتا الحالتين، لن يتم تشغيل القطارات العادية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية قبل أن يتم ‏تخفيف عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغيانغ حيث أن سيول كانت بحاجة حتى إلى إذن من الأمم المتحدة لمجرّد إقامة احتفال يوم الأربعاء، خاصة وأن الاحتفال تضمّن نقل المركبات والسلع ‏عبر الحدود. ‏

The Telegraph

غافن وليامسون تتملّكه مخاوف كبيرة بشأن تزويد شركة "هواوي" المملكة المتحدة بشبكة "الجيل الخامس" من الإنترنت

عبّر وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون عن مخاوفه "العميقة" من احتمال مشاركة شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في مد شبكة الجيل الخامس للإنترنت في المملكة المتحدة. وقال وليامسون خلال رحلة إلى أوكرانيا إن دور "هواوي" في الشبكة" مسألة تستوجب علينا التدقيق في الأمور أكثر". وأضاف وليامسون "علينا أن نستطلع ما يقوم به شركاء لنا مثل أستراليا والولايات المتحدة من أجل ضمان تأمين أقصى درجات ‏الأمان لشبكة الجيل الخامس وعلينا أن ندرك الحقيقة التي تم الكشف عنها مؤخراً وهي أن الدولة الصينية تتصرف أحياناً ‏بطريقة خبيثة."‏ وجاءت تعليقات وزير الدفاع البريطاني هذه بعد تحذير أطلقه مدير وكالة الاستخبارات البريطانية "إم آي 6" أليكس يونغر، ‏الذي قال إن بريطانيا بحاجة الى أن تدرس مدى ارتياحها لجهة استخدامها تكنولوجيا البنية التحتية للاتصالات التي يملكها الصينيون‎.‎

روسيا اليوم

برلين تعلن رفضها نشر أي صواريخ جديدة في أوروبا إذا فسخت موسكو وواشنطن معاهدتهما

أعلنت برلين رفضها نشر صواريخ جديدة متوسطة وقصيرة المدى برؤوس نووية في أوروبا، في حال فسخ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا المبرمة بين موسكو وواشنطن. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن أي قرار يتعلق بنشر هذه الصواريخ سيُجابَه بمقاومة كبيرة في ألمانيا.

وأضاف في حديث نقلته صحيفة "تايرولي تاغستستايتونج" الألمانية: "لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تصبح أوروبا ساحة للجدل حول زيادة التسلّح. وحتما سيلاقي أي قرار حول نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في أوروبا معارضة واسعة في ألمانيا". وذكّر بأن منطق تحديث هذه الأسلحة وتطويرها، يأخذ بداياته من أيام الحرب الباردة، وشدد على أن "استخدام سياسة الثمانينيات لا يساعد في الإجابة على أسئلة عصرنا". وفي 20 تشرين الثاني، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده تعتزم فسخ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، بزعم أن روسيا تنتهك المعاهدة بصواريخها الجديدة. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده ستنسحب من المعاهدة، إذا لم تبدأ روسيا خلال شهرين بتنفيذ بنودها.