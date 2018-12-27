وكالة الأناضول

أوروبا تفاوض مصر على "دور أكبر" في مكافحة الهجرة غير النظامية

يجرى الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع مصر من أجل ابرام اتفاق بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية وأنشطة المهربين، حسبما كشفت للأناضول مصادر أوروبية وعربية رفيعة المستوى. ووفق ما صرحت به هذه المصادر للأناضول، فإن المفاوضات بدأت بالفعل خلال اجتماعات مجلس الشراكة المصري الأوروبي الذى انعقد في بروكسل، برئاسة وزير الخارجية المصرى سامح شكري والممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني، الخميس الماضي.

ومن المقرر أن تبلغ المفاوضات ذروتها خلال القمة الأوربية العربية المقرر عقدها في مصر في شباط المقبل، فيما تتصاعد المخاوف من أن يكون الاتفاق المرتقب على حساب تجاهل أوروبا لـ"الانتهاكات الحقوقية" في مصر.

وكالة فرنس برس

احتفال رمزي لربط شبكتي الكوريتين لسكك الحديد والطرق

وصل وفد كوري جنوبي إلى كوريا الشمالية للمشاركة في احتفال رمزي لتدشين أشغال ربط شبكتي سكك الحديد والطرق في شبه الجزيرة المقسومة، على الرغم من الجمود في المحادثات حول نزع الأسلحة النووية. وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اتفقا على تنظيم هذا الاحتفال قبل نهاية العام الجاري، خلال القمة الثالثة التي عقدت بينهما في أيلول الماضي.

وكالة أنباء شينخوا

دبلوماسي روسي: واشنطن تضع شروطاً مسبقة "غير مقبولة" لعقد اجتماع جديد بين ترامب وبوتين

وضعت واشنطن شروطاً مسبقة "غير مقبولة" لقمة جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف. وقال المسؤول إن روسيا تأسف على قرار ترامب إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقده مع بوتين في الأرجنتين في الأول من ديسمبر وتأجيله لأجل غير مسمى بسبب النزاع الروسي الأوكراني المتعلق بمضيق كيرتش.