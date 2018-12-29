TL

الجنرال الأبيض أو زائر المرتفعات وفّر فرصة لـ "فشة خلق" اللبنانيين، إذ قد يكون ثلج كانون فُسحة بيضاء في حياة هذا الشعب. المسار الحكومي يشبه الثلج في صقيعه لا في بياضه، إذ ما زالت دروبه مظلمة على الرغم من تأكيد مصادر متابعة للمشاورات، أن الاتصالات مستمرة تحت سقف المبادرة الرئاسية، وإن الأفق ليس مقفلا بالكامل، وأضافت أننا دخلنا مرحلة الكلام الذي قد يكون نهائيا. في أي حال هناك من يجزم بأن الحكومة ستتشكل قبل القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت، في الثامن عشر من الشهر المقبل ومن بين هؤلاء السفير الإماراتي في بيروت.

المنار

تشكيل الحكومة رحل إلى السنَة الجديدة، وإن كان الحراك على خط التأليف شغالاً. مصادر مطلعة تؤكد للمنار أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يقوم بزيارات شبه يومية للقصر الجمهوري للتنسيق مع الرئيس عون، وخط اتصاله مفتوح مع الوزير جبران باسيل، وبقية الأطراف على أمل أن تعود الحرارة إلى جميع خطوط التواصل، وعلى أمل أن يعُّم الخير الحكومي أسوة بالمناخي مع تواصل وفود الزائر الأبيض إلى مرتفعات لبنان.

nbn

يبدو أنّ عملية التأليف الحكومي أخذت إجازة نهاية العام، على أن تعيد تشغيل محرّكاتها ما بعد رأس السنة وسط حديث عن اتصالات تجري بعيداً من الاضواء لم يتأكد لا صحتها ولا مضمونها.

mtv

برودة في الطقس ظاهرة تقابلها برودة سياسية واضحة، لكن الظاهر السياسي لا يعبّر عما يحصل في الكواليس، فالـ mtv كشفت أن ثمة لقاءات عدّة عقدت وتعقد، فالتفاصيل لا تزال تلقي بظلالها والتفصيل الأكبر الذي أطاح بالتشكيلة الحكومية في اللحظة الأخيرة قبل عيد الميلاد لا يزال حاضراً، إذ لم يتم حتى الآن تحديد موقع ممثل اللقاء التشاوري في الحكومة.

رغم الحذر المبرّر فإن ما قاله سفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان، يبعث على التفاؤل، فالسفير "الشامسي" أكد في تصريح أنّ الحكومة ستشكّل قبل القمة الاقتصادية التي ستنعقد في بيروت، ملاحظاً أن القمة تستلزم تأليف حكومة، فهل يَصدق توقّع السفير الإماراتي ويبدأ اللبنانيون سنتهم الجديدة بحكومة جديدة؟

NTV

رميت على آخر أيام السنَة، حمولات ثقيلة من التأليف المشحون بالمساعي للعودة إلى التفاوض، واستناداً إلى مصادر سياسية داخل حكومة تصريف الأعمال فإن نقطة الاختبار، ستكون في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي يسبق انعقاد قمة بيروت.

المستقبل

هل ستؤول الاتصالات التي كشفت عنها مصادر مطلعة أمس، إلى التأسيس لمرحلة إزالة العراقيل من أمام التشكيلة الحكومية في فترة ما بعد عطلة رأس السنة؟ السؤال اتُبع أيضا بموجة من التفاؤل بإمكانية أن تشكل بداية العام الجديد انطلاقة متجددة لمسار التأليف بعد طول انتظار. والاتصالات المستمرة تزامنت مع تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، على الدور الفاعل للأجهزة بفرض الأمن وتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد.

OTV

ما كشفته الـ otv في مقدمتها الإخبارية يوم أوّل من أمس تحت عنوان "في أمل... إيه في أمل"، تأكد اليوم: البحث عن مخرج للأزمة الحكومية استؤنف، والأبواب ليست موصدة أمام الحل، وثمة مسعى جدّي لتبصر التشكيلة النور في أسرع وقت ممكن، هذا في العناوين العريضة، أما التفاصيل فمتروكة للمتفاوضين، على أن تبقى الصيغة النهائية رهن موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، ما يسمح بصدور المراسيم، ولفتت إشادة رئيس الجمهورية بالعمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية على الأراضي اللبنانية، وبدورها الفاعل في فرض الأمن وتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد، مشددا على أنّ الجيش اللبناني يبقى الأمل الأساسي في التعقيدات والأزمات للحفاظ على وحدة البلد، وهو الداعم الرئيسي للقوى الأمنية الاخرى في فرض الأمن في الداخل.

LBC

لم تخل المواقف من بعض المرارات... وكانت الذروة في ما أطلقه رئيس الجمهورية من بكركي، في يوم الميلاد، وانتقل الوضع من الإحباط والمأزق، إلى المحاولة مجدداً ولربما يريد لها المعنيون، أن تكون الأخيرة لتولد بعدها الحكومة وتكون الحدث الأبرز في السنة الجديدة.

الميادين

لفت متحدث باسم ​الاتحاد الأوروبي​ لوكالة "فرانس برس"، تعليقًا على طرد سلطات ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية سفير الاتحاد في كينشاسا، إلى أنّ وزير الخارجية في الكونغو "تشي أوكيتوندو"، أعلن أنّه يتوجب على سفير الاتحاد الأوروبي بارت أوفري أن يغادر البلاد خلال 48 ساعة. "نحن نأسف لهذا القرار ونرى أنّه غير مبرّر على الإطلاق".

الجزيرة

أكّد زعيم "​حزب العمال البريطاني​" المعارض، "​جيريمي كوربين"​، في تصريح لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنّ "محاولة الحزب الدفع من أجل إجراء انتخابات عامة من خلال تقديم اقتراح بإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة، هي مسألة وقت فحسب".

العربية

على عادة الرئيسين الأميركيين اللذين سبقاه إلى زيارة ​العراق​ (​جورج بوش​ و​باراك أوباما​)، أحيطت الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى العراق، بسريّة مطلقة ولم يعلن عنها إلاّ بعد وصوله ولقائه الجنود الأميركيين هناك.