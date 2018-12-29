لبنان الحر

اعتبر الوزير السابق ​غابي ليوّن​ أنه يمكن استكمال المشاورات الحكومية من حيث توقفت، وأنّ لا ضرورة للعودة إلى نقطة الصفر والمربع الأول، لافتاً إلى إنّ تحديد معايير معيّنة للتشكيل تعتمد على نتائج ​الانتخابات النيابية​ وعلى النظام النسبي الذي من شأنه أن يحلّ الأزمة الراهنة، فيتم تأليف حكومة وحدة وطنية يتمثّل فيها الجميع بحسب أحجامهم في ​المجلس النيابي​.

صوت لبنان

نوّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، إلى أنّ "في كلّ مرّة نصل فيها إلى ​تشكيل الحكومة​، نُصاب بخيبة أمل، لكن لا بد أنّنا سنصل إلى التأليف انشالله قريباً، دون أن نحدد تواريخ"، موضحاً أنّ "المبادرات سارية، ولو بخجل في فترة الأعياد".

radio orient

أكّد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، على "ضرورة ​تشكيل الحكومة​ لمواجهة التحدّيات الاقتصادية التي يواجهها ​لبنان​، والبدء بالإصلاحات التي أقرّها ​مؤتمر سيدر​ لأنّ الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير".

اذاعة النور

دعا النائب ​ميشال موسى،​ إلى إعادة خطوط التواصل والمشاورات بين الأطراف لإيجاد الحل المناسب لتشكيل​ الحكومة​، معتبراً أنّ "هناك صعوبة بإعادة توزيع الحقائب بين الأطراف بعد الاتفاق على تثبيتها في المرحلة السابقة، وبالتالي فإنّ أي تعديل سيدخلنا في نفق طويل فيما الحاجة اليوم إلى الإسراع في تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "المطلوب اليوم هو حل عقدة توزير ​اللقاء التشاوري​".

صوت المدى

أوضح النائب السابق ​عمّار حوري​، أنّ "رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري،​ عبّر عن موضوع الصمت الّذي يلتزم به في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أشار إلى أنّ الصمت يكون أحيانًا أبلغ من الكلام، لا سيّما في هذه الظروف، حيث محاولة البعض اكتساب مقعد وزاري من هنا أو هناك، في حين أنّ البلد مهدّد بخسارة مساعدات "​مؤتمر سيدر​"".