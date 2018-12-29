"النهار" قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمس، إنّ الحكومة الإسبانية ستعتمد إجراءات طارئة في حال عدم التوصل إلى إتفاق ينظّم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

"الجمهورية" إنتقد وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت أمس، رؤية دونالد ترامب للعالم، إما أسود تماماً أو أبيض تماماً بعد إعلان الرئيس الأميركي سحب قوات بلاده من طرف واحد من سوريا.

"الشرق الأوسط" انتهت حملة الانتخابات العامة في بنغلاديش أمس، بمزيد من أعمال العنف الدامية واعتقال نشطاء من المعارضة مما أثار قلقاً دولياً.

"الجمهورية" أعلنت الشرطة الفرنسية أمس، إنّ الإجراءات الأمنية ستعزز بشكل كبير في باريس ليلة رأس السنة في الحادي والثلاثين من كانون الأول، خصوصاً في منطقة الشانزليزيه.

"الشرق الأوسط" ألقت شرطة مكافحة الإرهاب التركية القبض على العشرات من عناصر تنظيم داعش، في حملات أمنية استهدفت خلايا التنظيم.

"الشرق الأوسط" وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس جملة قرارات، ترمي إلى الحد من قدرة المتطرفين والإرهابيين الذين يمضون فترات عقوبتهم في السجون الروسية، على نشر الأفكار المتشددة بين المساجين وتجنيد بعضهم في التنظيمات الإرهابية.

"الشرق الأوسط" هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، بغلق الحدود مع المكسيك إذا لم يوافق الكونغرس على إعتماد التمويل اللازم لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وحمّل المعارضة الديمقراطية مجدداً المسؤولية عن الإغلاق الحالي للوكالات والمؤسسات الاتحادية.