تضاربت الروايات أمس عن مصير مدينة منبج في ريف حلب، ففي الوقت الذي أكّد فيه الجيش السوري دخوله إيّاها ورفعه العلم السوري فيها، نفت تركيا والولايات المتحدة هذه الأنباء وسط استمرار التعزيزات التركية حول المدينة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ مهمة أنقرة في شمال سوريا، تهدف إلى تطهير المنطقة وليس منبج وحدها من التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أنّه لن يكون هناك داعٍ لدخول القوات التركية إلى سوريا مرة أخرى في حال إنسحاب هذه التنظيمات منها.

أكّد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيكوف، أنّ توسيع منطقة سيطرة القوات الحكومية هو بالتـأكيد توجه إيجابي وقال إنّه سيتّم بحث هذه المسألة اليوم خلال زيارة يجريها وزيراَ الخارجية والدفاع التركيّان إلى موسكو.

قال وزير الخارجية السعودي الجديد إبرهيم العساف، إنّ المملكة لا تمرُّ بأزمة بسبب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول وإنما تشهد تحولاً، مضيفاً أن قضية جمال خاشقجي أحزنتنا حقاً جميعاً.

قتل فلسطيني وأصيب 8 آخرون خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة.

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس، أنه سيقوم بزيارة تركيا وإسرائيل للتنسيق بشأن سوريا.

أعلنت مملكة البحرين استمرار العمل في سفارتها بالعاصمة السورية، وكذلك في السفارة السورية بالمنامه وإن الرحلات الجوية بين البلدين قائمة من دون انقطاع.

يشهد السودان تظاهرات مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع إحتجاجاً على إرتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية، وفَّرقت الشرطة أمس تظاهرة في بلدة أم درمان القريبة من الخرطوم.

أعلنت السلطات المصرية أنّ 3 سيّاح فيتناميين قُتلوا وأنّ 12 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح أمس، عندما إنفجرت عبوة بدائية الصنع لدى مرور أوتوبيس سياحي كان ينقلهم من إهرامات الجيزة.