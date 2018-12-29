النهار/ سابين عويس

رأت أنّ الرئيس سعد الحريري يخوض اليوم تجربة الحكم تحت ضغط تسوية رئاسية مترنحة وكباش سياسي حاد في عقر داره وطائفته، لا يستهدف زعامته حصراً، إنما ما تبقّى من إرث الحريرية السياسية بعدما تجاوزت الأزمة صلاحيات الرئاسة الثالثة. وقالت أن عنوان الأزمة لم يعد في السياسة أو في الأمن أو الاقتصاد، بل أصبح في عمق النظام.

النهار/ محمد عز

عدّد الاستحقاقات التي سيحملها معه العام 2019 والتي تتمثل بالآتي:

القمة الاقتصادية العربية التي سيستضيفها لبنان منتصف الشهر المقبل وإذا لم تتشكل الحكومة فإن ذلك سينعكس على صورة لبنان المستضيف لهذه القمة.

قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

الحراك الشعبي الذي ترافق مع تظاهرات السترات الصفر في فرنسا.

حلول ملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

مشروع سيدر لإنقاذ اقتصاد لبنان.

الأخبار/ ميسم رزق

نقلت عن مصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أنّه لا يزال على موقفه بالتزام الصمت وعدم إطلاق أي موقف حيال تشكيل الحكومة. وأنّه ليس هناك خيارات بين يديه أو أي خطط في المرحلة المقبلة، وقالت إنّه قدّم كل ما يُمكن تقديمه كرئيس حكومة، وهو حتماً لن يعتذر. والأسلوب الذي يتصرف به هو أكثر من اعتكاف وأقل من اعتذار.

البناء/ ناصر قنديل

اعتبر أنّ العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق فشل بتحقيق أهدافه، لكنّه قال: إنّ الذي جرى في عمق الكيان الإسرائيلي وخصوصاً في منطقة حيفا، لم يعد قابلاً للإخفاء والتكتم، حيث بات موضع إجماع وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ صاروخاً سورياً قد سقط في محيط تتجمّع فيه عشرات البلدات أهمّها الخضيرة وقيصرية وزخرون يعقوب وأور عقيفا وبنيامينا، وحيث يسكن قرابة ربع مليون من المستوطنين، شعروا جميعاً بهزة أرضية مع انفجار الصاروخ واندلاع الحرائق في منطقة سقوطه، ما اضطر القيادة العسكرية الإسرائيلية للاعتراف علناً بإرباك سببه لغز هذا الصاروخ، وما إذا كان من صواريخ الدفاع الجويّ التي لاحقت الطائرات، أم هو صاروخ أرض أرض يحمل رسالة عسكرية شديدة اللهجة لإسرائيل.

الجمهورية/ جورج شاهين

أشار إلى أن معظم التشكيلة الحكومية الجديدة مازالت على خط المساعي الجارية من أجل ترميمها، لافتاً إلى أن الحاجة إلى "مار مخايل 2" بين حزب الله والتيار الوطني الحر،ّ ليصبح بصيغة مستنسخة بوابة إلى بداية الحلحلة الحكومية.

الجمهورية/ أسعد بشارة

تسائل عما إذا ستنجح المساعي المبذولة لفك أسر الحكومة، وعما إذا سيحمل اللواء عباس إبراهيم صيغة مبتكرة لإرضاء التيار الحرّ وحزب الله، الذي يصر على تمثيل اللقاء التشاوري بوزير من حصته؟

الديار/ بولا مراد

قالت إنّ التطورات الإيجابية في الملفّ السوري، بدأت ترخي بظلالها على الوضع اللبناني، لا سيما الأزمة الحكومية التي تخطّت كلّ التوقعات، وأكدت أن موسكو تؤدي دوراً ايجابياً في حلّ الأزمة الحكومية بالتعاون مع القيادة السورية، باعتبار أنّ الاستقرار السياسي في لبنان، يشكّل عاملاً مساعداً لتوطيد العلاقات العربية مع دمشق، وخصوصاً أن القادة العرب يقرّون بالدور المحوري لسوريا في المنطقة، ويعترفون بأنّ أي خصـومة معها ينعكس سلباً على استقرار دول المنطقة كافة.