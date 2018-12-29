روسيا اليوم

"المفاجأة السورية" كيف غيّر اتصال هاتفي بين ترامب وأردوغان مجرى النزاع

كشف مسؤولون أمريكيون وأتراك تفاصيل مثيرة حول المكالمة الهاتفية قبل أسبوعين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، التي "غيّرت مجرى النزاع السوري،". ونقلت وكالة "رويترز"، في تقرير نشرته أمس، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إعلان ترامب، في المكالمة التي أجريت يوم 14 كانون الأوّل الجاري، عن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا كانت مفاجئة بالنسبة للجانب التركي وكبار المسؤولين في واشنطن أيضا، وأثار صدمة لدى أنقرة ودفعها إلى الاستعجال في الرد على تغير الوضع عند حدودها الجنوبية. وأوضح المسؤولون أنه كان من المتوقع أن يوجه ترامب في المكالمة تحذيرا عاديا إلى أنقرة من شن عملية عسكرية في شرق الفرات، لكن الرئيس الأمريكي، بدلا عن ذلك، غير جذريا سياسة واشنطن في الشرق الأوسط وسلم إلى أنقرة مهمة استكمال الحرب على تنظيم "داعش".وذكر مسؤول تركي للوكالة أن ترامب توجه إلى أردوغان بسؤال: "إذا سحبنا جنودنا، هل ستستطيع تطهير المنطقة من داعش؟"، ورد أردوغان على ذلك بالقول إن الجيش التركي قادر على ذلك. ثم قال ترامب في تطور مفاجئ: "في هذه الحالة ستعملون على ذلك"، ثم أوعز لمستشاره للأمن القومي، جون بولتون، الذي شارك أيضا في الاتصال ببدء الترتيبات لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

روسيا اليوم

بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي بينهما مساء يوم الجمعة، التطورات الأخيرة على الساحة السورية. وذكر الكرملين، في بيان صدر عنه بهذا الصدد، أن المكالمة تضمنت "استعراضا مفصلا للقضايا المتعلقة بالأزمة السورية بالتركيز على تطبيق قرارات القمة الرباعية بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا والمنعقدة يوم 27 تشرين الأوّل الماضي باسطنبول. وأفاد الكرملين بأن "بوتين شدد على أن العمل الذي قامت به الدول الضامنة لعملية أستانا والخاص بتشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية يخلق ظروفا ملائمة لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا. وأشار البيان إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا.