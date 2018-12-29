الوكالة الوطنية للإعلام

عون تقبل التهاني وأشاد بدور الأجهزة الأمنية في تأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد: لمزيد من الجهد للوصول إلى أعلى درجات الاحترافية

أشاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بـ"العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية على الأراضي اللبنانية وبدورها الفاعل في فرض الأمن وتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد". وشدد خلال استقباله قادة الأجهزة العسكرية والأمنية وكبار الضباط والمسؤولين الأمنيين، الذين حضروا لتهنئته في قصر بعبدا قبل ظهر أمس لمناسبة الأعياد المجيدة، على "ضرورة أن تبذل القوى الأمنية كافة جهوداً إضافية من أجل الوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الاحترافية، رغم الصعوبات التي تعيق تحقيق هذا الهدف".

وكالة الأناضول

الأركان الفرنسية تقر بوجود قوات بريِّة لها في سوريا

أقرت رئاسة الأركان الفرنسية بشكل غير مباشر، بوجود عسكري برِّي لقواتها على الأراضي السورية، بعد سنوات من الإنكار، وذلك رداً على سؤال وجهه مراسل الأناضول. وكشفت "الأناضول" في تقرير، أن الجيش الفرنسي ينشط حالياً في 9 نقاط داخل سوريا، بعد أن كان ينشط في 5 نقاط في آذار الماضي. وقالت مصادر محلية موثوقة، إن حوالي 200 جندي فرنسي يتواجدون في النقاط التسع الموجودة في مناطق يحتلها تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي.

وكالة فرنس برس

الكرملين: دخول الجيش السوري منطقة منبج "إيجابي"

رأى الكرملين أنّ دخول الجيش السوري منطقة منبج في شمال البلاد، بعد توجيه الوحدات الكردية فيها دعوة إلى دمشق للانتشار فيها من أجل حمايتها من التهديدات التركية، أمر "إيجابي"، معتبراً أنّ ذلك يساهم في إرساء "الاستقرار".

وقال المتحدّث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "بالطبع، هذا يسير في اتجاه استقرار الوضع. إنّ توسيع منطقة سيطرة القوات الحكومية هو بالتأكيد توجّه إيجابي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا بصدد تزويد جيشها بصاروخ من المستحيل إيقافه

تظل الأسلحة الروسية الجديدة محط اهتمام وسائل الإعلام الغربي. واضطر العديد منها إلى الإقرار بأن الدول الغربية، لا تملك ما يحميها من صاروخ "أفانغارد" الذي يطير رأسه المدمر بسرعة تعادل 27 ضعف سرعة الصوت. وتقف وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حالياً، عاجزة أمام صاروخ آخر سيدخل الخدمة في الجيش الروسي في المستقبل القريب. ويُعرف هذا الصاروخ باسم "تسيركون"، ويشار إلى أن صاروخ "تسيركون" خرج إلى حيّز الوجود كصاروخ مضاد للسفن الحربية، إلا أنّ مجلة "بوبولار ميكانيكس" كشفت أن أمريكا تخشى أن يتم تطويره لضرب أهداف أرضية أيضاً.