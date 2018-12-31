الشرق الأوسط

24/12/2018

تعابير الوجه تتحكم في كرسي للأشخاص المقعدين

تعاونت شركة "هوبوكس" لتطوير برامج الروبوتيات ومقرّها ساو باولو - البرازيل، مع شركة إنتل لتطوير برنامج "ويلي7"، وهو أداة تستثمر الذكاء الصناعي لتتيح للأشخاص المعوقين، إدارة كرسي متحرّك بواسطة أحد تعابير الوجه العشرة، من رفع الحاجب إلى مدّ اللسان. يحفظ "ويلي" ابتسامة المستخدم وغيرها من تعابير وجهه بشكل أوتوماتيكي، ولا يتطلّب أي تدريب خاص. ومن خلال مزيج يضمّ برنامجاً للتعرف إلى الوجه، وأجهزة استشعار، وبرنامجاً آلياً، وكاميرا "ريل لينس ديبث ثلاثية الأبعاد" من إنتل تثبت أعلى الكرسي المتحرك، يلتقط "ويلي" خريطة ثلاثية الأبعاد للوجه ويستخدم الذكاء الصناعي، لمعالجة البيانات في الوقت الحقيقي لتوجيه الكرسي. في الاختبارات التي أجريت حتى الساعة، تمّ في معظم الأحيان ربط الابتسامة بإيقاف الكرسي بدل تحريكه في أي اتجاه. يضحك الأشخاص عادة لأنهم سمعوا نكتة أو كردة فعل عند رؤيتهم لشخص يحبونه، أي في أوضاع لن يرغبوا فيها بالحركة.

28/12/2018

ثوران بركان "إتنا" ينذر بمضاعفات خطيرة

تقول فرنشيسكا بيانكو، مديرة المرصد، الذي يراقب نشاط البركان "فيزوفيو" المطل على مدينة نابولي، إن وجود إيطاليا على المنطقة الفاصلة بين الفالق الأوروبي - الآسيوي والفالق الأفريقي، يجعل منها منطقة بالغة الحساسية من وجهة النظر الجيوفيزيائية ويعرّضها لدرجة عالية من الأنشطة البركانية. وتحذر من التداعيات المحتملة لما نجم عن ثوران "إنتا" من نشاط في بركان "سترومبولي"، الذي يقع في جزيرة صغيرة على مقبرة من صقلية، الذي أدى ثورانه الأخير عام 1984 إلى وقوع قتلى وتدمير 70 في المائة من المساكن في القرى الواقعة على سفحه. ورغم أن "إتنا" على درجة أقل من العنف في ثورانه، أي إنه يقذف الحمم سائلة في محيطه وينفث كميات أقل من الغازات، فإن بيانكو تحذر من أن المفاجآت ليست مستبعدة، وأن "علم البراكين تنقصه الدقة". وتقول عالمة البراكين آندريا بيلي، إن هذا الثوران الأخير وما نجم عنه من ارتدادات لا يخرج عن المألوف.

الشرق

27/12/2018

علماء صينيون يحولون النحاس إلى "ذهب كيميائي"

كشف علماء صينيون عن إمكانية تعديل النحاس لينفذ جميع وظائف الذهب الكيميائية، بواسطة تغيير بنية أغلفته الإلكترونية (غلاف التكافؤ). وعرض العلماء نتائج بحثهم في مجلة "Science Advances"، وجاء فيها: "قصف ذرات النحاس بواسطة بلازما الأرغون بطريقة خاصة يغيرها حيث (تتجمد) في الحالة الصلبة، وتتوقف عن التفاعل مع غاز أول أكسيد الكربون والأكسجين، وتسلك سلوك المعادن النبيلة. وهذا يعني أن النحاس سيحل محلَ الذهب مستقبلاً كمحفز. ويأمل العلماء في أن تسمح نتائج دراستهم في تخفيض كلفة المواد المحفزة واستخدام الذهب، في تلك الأماكن التي لا يمكن تبديله بمعدن آخر.

النهار

27/12/2018

2018: إنجازات في الطب عالمياً .. وابتكار علاجات للسرطان

نجح العلماء والباحثون في طيّ آخر صفحات الـ2018، بإنجازات وابتكارات علمية ستترك الأمل في نفوس كثيرين:

نجح الأميركي جيمس ب. أليسون والياباني تاسوكو هونجو في إحداث ثورة في علاج السرطان. إذ أوجدوا طريقة لمساعدة الجهاز المناعي للمريض في مواجهة السرطان بسرعة أكبر.

بعد فشل 10 حالات سابقة، شهد العالم على ولادة أول طفلة، بعدما خضعت إمرأة برازيلية لعملية زرع رحم من متبرعة متوفاة.

أعلن عالم صيني أنه نفّذ عملية ولادة لطفلين معدّلين وراثياً، للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يصفه علماء بأنه عمل لا أخلاقي وغير مسؤول.

مأساة طويلة انتهت بإنجاز طبي بعد عملية زرع وجه تاريخية، وتعتبر كايتي الشخص الأربعين الذي يخضع لزراعة وجه حول العالم، علماً أن الجراحة استغرقت 31 ساعة.

توصل سبعة علماء في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى علاج جيني رائد لنوع جيني نادر من عمى الأطفال، والفوز بجائزة قيمتها مليون أورو.

زرع علماء أحياء في الولايات المتحدة خلايا دماغ بشرية في رؤوس فئران لدراسة كيفية تغير سلوكها. وبعد مضي 233 يوماً، أصبحت تشبه دماغ طفل حديث الولادة من ناحية بنيتها ونضجها. ويمكن أن تحدث نتائج هذه الدراسة ثورة في مجال الطب التجديدي، حيث يمكن في المستقبل زراعة مثلاً الخلايا في دماغ الإنسان أيضاً.