وكالة الأناضول

أردوغان: تلاحم الشعب والحكومة هزم رصاص أسعار الصرف والفائدة

تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بالاستمرار في ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم في جحورهم، مؤكداً أنه بفضل تلاحم الشعب مع الحكومة، تمكنت تركيا من هزيمة رصاص أسعار الصرف وفائدة التضخم. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مدينة إسطنبول. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا، تعرضت لمختلف أشكال التهديدات من إثارة الفوضى وأعمال الشغب، وحفر خنادق من قبل إرهابيي "بي كا كا"، ومؤامرات حيكت على صعيد القضاء، ومحاولة انقلاب عسكرية (في 15 تموز 2016). ولفت إلى دفع العديد من المنظمات الإرهابية باتجاه حدود تركيا لتهديدها.

وكالة فرنس برس

سناتور مقرّب من الرئيس الأميركي يطالبه بإعادة النظر في قرار الانسحاب من سوريا

دعا السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرّب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إعادة النظر بقراره سحب القوات الأميركية من سوريا، للتأكد من أن تنظيم (داعش) "لن يعود أبداً". والأسبوع الماضي أمر الرئيس الأميركي بسحب القوات الأميركية، المنتشرة في شمال سوريا والبالغ عددها نحو ألفي جندي، وهي بغالبيتها قوات خاصة لمقاتلة التنظيم وتدريب القوات المحلية في المناطق التي تمّت استعادتها منه.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روحاني يؤكد على تعزيز البنى السياحية في جزيرة كيش

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني على تعزيز البنى التحتية في جزيرة كيش (جنوب)، بهدف استقطاب السياح الأجانب، ولا سيما رعايا الدول الإقليمية إلى هذه المنطقة، مؤكداً على ضرورة التسريع في الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الإعمارية والسياحية، وحثّ المستثمرين الإيرانيين المقيمين في الخارج على التوجه إلى هذه المنطقة.