SPUTNIK

مروحية الاستطلاع الهجومية الروسية كا52

كا-52ك - هي نسخة معدلة من مروحية كا- 52 "التمساح"، مخصصة للمرابطة على ظهر السفن. تتميز بوجود آلية طي شفرات المراوح، وذراع الدعم، وعمود قوي للهبوط، بالإضافة إلى طلاء مضاد للتآكل.

كا- 52 "التمساح" — مروحية استطلاعية هجومية من الجيل الجديد، تم تصميمها لتدمير الدبابات والآليات العسكرية المدرعة وغير المدرعة، والقوى البشرية والعاملة للعدو، وطائراته المروحية في المقدمة وفي العمق التكتيكي، في جميع الظروف الجوية ليلا نهارا. كا- 52 "التمساح" يمكن أن تنفذ عمليات استطلاعية، كما يمكنها أن تكون مقر قيادة جوي للقوات البرية أو لمجموعة من المروحيات الهجومية الأخرى، وأن تقدم الدعم الناري لقوات الإنزال الجوي، وتنفذ دوريات مراقبة، وترافق القوافل العسكرية وتؤمن الحماية لها.

منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس- 400 "تريومف"

منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس- 400 "تريومف" مخصصة لتدمير طائرات التشويش الإلكتروني، وطائرات الاستطلاع والكشف الراداري والتحكم عن بعد وطائرات التجسس، والطائرات الاستراتيجية والتكتيكية، والصواريخ الباليستية التكتيكية والعملياتية التكتيكية، والصواريخ الباليستية، والصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وجميع وسائل الهجوم الجوي الفضائي الحالية والمستقبلية.