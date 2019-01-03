النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن الاتصالات الأخيرة للاتفاق على اسم الوزير السني الذي يمثل النواب السنة هو وزير التربية السابق سامي منقارة، وهو ضابط سابق وتربطه علاقة جيدة مع الرئيس عون وبري، ولفت إلى أن القمة الاقتصادية التي ستنعقد في بيروت من دون حكومة ستكون ناقصة.

الأخبار/ محمد وهبه

تناول طرح اسم رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وزيراً للاتصالات، وقال: إن اختياره لهذه الوظيفة، أثار موجة من التكهنات حول طبيعة مهمته، بين إعادة تنظيم القطاع بما يقلص الكلفة على الدولة، وبين الإجهاز على دور الدولة لمصلحة القطاع الخاص.

الأخبار/ خليل الخوري

تناول الحركة السياسية التي جرت خلال الأيام الماضية لعرض أفكار ومقترحات لتشكيل الحكومة، وقال: ثمة شبه إجماع على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في شأن تأليف الحكومة، مع مسحة تفاؤل قد يكون لها ما يبررها.

البناء/ العميد الركن المتقاعد طلال اللادقي

قال إن احتفال اللبنانيين المميّز في رأس السنة كان خير تعبير عن إرادة الحياة القوية عند اللبنانيين، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل المناخات الأمنية الممسوكة خاصة من الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية في محيط إقليمي أمني ملتهب. وأكد على حتمية التغيير والعبور إلى الدولة المدنية التي تحفظ للطوائف خصوصيتها ومعتقداتها، وليس إلى الدويلة الطائفية البغيضة الفاشلة المنهوبة التي عرفناها. وقال: وإلى أن يتحقق ذلك نبقى أمناء على المؤسسة العسكرية الوطنية الجامعة وهي مؤسسة الجيش.

الجمهورية/ جورج شاهيم

اعتبر أن مروحة الاتصالات لم تؤدّ بعد إلى حسم أي من الخطوات الدستورية الواجب اعتمادها من أجل تأليف الحكومة متسائلاً هل يكفي أن يصمّم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتؤلف الحكومة؟

ورأى أن ربط التشكيلة الحكومية بالقمة الاقتصادية في بيروت من أضغف الرهانات وأسخفها.

الديار/ بولا مراد

رأت أن ما يسرّب من حين إلى آخر عن أجواء تفاؤلية بقرب تشكيل الحكومة، لا يعدو كونه مسكّنات لتخدير الناس، والتنصّل من تبعات ما ستؤول إليه أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، وهذا ما اعترفت به مصادر متابعة لحركة المشاورات، حيث أكدت أن الظروف لم تنضج بعد لبلورة اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة، لأن الأمور تحتاج لمزيد من الاتصالات.

اللواء/ حسين زلغوط

رأى أن القمة الاقتصادية المزعم انعقادها في بيروت في النصف الثاني من الشهر ستشكل مشكلة بحد ذاتها وهي ربما تعقد من الوقت المحدد، وربما لا تعقد ما لم يحل الخلاف حول مسألة دعوة دمشق لحضورها. ولفت إلى أن العمل على تأليف الحكومة يأخذ في هذه الآونة الجدية المطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وقد برزت في الساعات الماضية رغبة جامحة بتأمين ولادة الحكومة قبل موعد انعقاد القمة الاقتصادية في لبنان.

الشرق / تيريز الخوري قسيس

عرضت الأفكار التي حملها وزير الخارجية جبران باسيل إلى الرئيس المكلف سعد الحريري، وقالت: إحدى تلك الأفكار، وهي الأبرز، تقوم على الآتي: الاعتراف باللقاء التشاوري كتلة سياسية ، تعيين الكتلة ممثلاً عنها في الحكومة واعتباره صلة وصل بينها وبين الحكومة، ينتدب اللقاء التشاوري بصفته كتلة نيابية وزيره للمشاركة في اجتماعات كتلة لبنان "القوي" مثل مشاركة ممثل أرسلان والطاشناق. . يلتزم الجميع بالمواقف الاستراتيجية بالمشاركة مع كتلة لبنان القوي، وكتلة نواب حزب الله، وسائر الكتل الحليفة، يبقى الوزير الملك على تواصل بصورة دورية مع اللقاء التشاوري ويتباحث مع أعضائه في المواضيع العامة الأخرى.