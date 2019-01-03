The Washington Post

تشي يطلق الوعود والتهديدات مع اعتباره بأن وحدة الصين وتايوان حتمية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء إنه يسعى إلى "الوحدة السلمية" مع تايوان لكنه لن يستبعد التهديد بعمل العسكري حيث توقع أن يؤدي صعود الصين إلى ضم الجزيرة المتحالفة مع الولايات المتحدة والمتمتعة بحكم ذاتي في يوم من الأيام.

وكرّر الرئيس الصيني القول في أحد أهم خطاباته المتعلقة بتايوان منذ تولّيه السلطة دعوة 23 مليون مواطن من ‏مواطني الجزيرة: إذا خضعت تايوان لحكم الصين فستنعم بسلام دائم وبنظام حكم خاص بها في ظل نموذج ‏‏"دولة واحدة ونظامان"، يشبه إلى حد كبير نظام هونغ كونغ بعد عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين ‏قبل أكثر من عقدين‎.‎

وتابع شي قائلاً: "إن الأنظمة المختلفة لا تشكّل عقبة أمام طريق التوحيد كما أنه لا يمكن تصنيفها كعذر ‏للانفصال إضافة إلى أن الملكية الخاصة والمعتقدات الدينية والحقوق والمصالح المشروعة لمواطني ‏تايوان ستكون مضمونة بالكامل‎."‎

The Washington Post

الزعيم الكوري الشمالي يقول إنه مستعد لنزع الأسلحة النووية ولكنه يحذر الولايات المتحدة من سوء تقدير صبره

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه مستعد للقاء الرئيس ترامب في أي وقت لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية، لكنه حذر من أنه قد يتعيّن عليه البحث عن "طرق جديدة" إذا ما استمرّت الولايات المتحدة في فرض عقوبات وطلبت تنازلات أحادية الجانب .

وفي خطاب سنوي مرتقب نقلته قنوات التلفزيون، قال كيم للمرة الأولى إن بلاده توقفت بالفعل عن إنتاج أسلحة نووية ، مضيفاً أن التقدّم في مجال نزع الأسلحة النووية يمكن أن يتسارع إذا قدّمت الولايات المتحدة تنازلات بدورها.

لكنه وازن بين الاستعداد للحوار بالتذكير بأن كوريا الشمالية لديها مطالبها الخاصة، كما حذر من أنه لا ينبغي للولايات المتحدة ‏أن تسيء تقدير "صبر" كوريا الشمالية‎

.‎

وأضاف كيم جونغ أون، "إن لم تفِ الولايات المتحدة بالوعود التي قطعتها أمام العالم ، ستكون قد أخطأت بتقدير صبر شعبنا، ‏‏وأجبرتنا على تقديم التنازلات من دون مقابل، وواصلت فرض العقوبات والضغوط على جمهوريتنا، ستكون قد أرغمتنا على ‏‏البحث عن طرق جديدة لحماية استقلالنا ومصالحنا، وإرساء السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".‏

روسيا اليوم

تركيا مهددة اليونان برد عسكري: اضبطوا وزير دفاعكم الطفل المدلل.. استيقظوا أنتم تحلمون

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليونان إلى "ضبط" وزير دفاعها، بانوس كامينوس، الذي ‏وصفه بـ"الطفل المدلل"، لمنع وقوع أي حادث مع القوات التركية في بحر إيجة‎

.‎

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر عُقد اليوم الأربعاء في مقر رئاسة أكاديمية خفر السواحل وقوات الدرك، في العاصمة التركية أنقرة، ‏متطرّقاً إلى المفاوضات حول قبرص: "إن الذين يحلمون بحل دون أي ضامن أو تواجد عسكري، نؤكد لهم: استيقظوا، أنتم تحلمون‎".‎

وتابع وزير الخارجية التركي، مهاجماً كامينوس: "نوجّه تحذيراً لليونان. لديكم طفل مدلل، تسمّونه وزيراً لدفاعكم. أضبطوا طفلكم المدلل، لكي ‏لا يقع أي حادث تنخرط فيه قواتنا، ولذلك نقوم بهذا التذكير‎".‎

وشدّد تشاووش أوغلو على أن تركيا لن تسمح أبداً بفرض أمر واقع في بحر إيجة، واعتبر أن هذا التحذير "ودي للغاية" من جانب تركيا لليونان‎

.‎

وأردف قائلاً: "إطلاق خطابات تزيد التوتر أو القيام بزيارة صخرة أو جزيرة صغيرة لن تجلب لكم أي فائدة، ولذلك نقوم باللازم إزاء حماية ‏مصالحنا في مسألة تقييم احتياطي المحروقات على وجه الخصوص في بحر إيجة والبحر المتوسط‎".‎

وأضاف أن تركيا تنفذ في الوقت الراهن أعمال تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي المناطق التي دعتها إليها جمهورية شمال قبرص ‏التركية المعلنة بطرف واحد والمعترف بها فقط من قبل أنقرة‎.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن بلاده كانت في السابق تجري أعمال التنقيب عبر سفينة "بربروس خير الدين باشا"، أما اليوم فلديها منصة تنقيب، ‏وشدد على أن سلطات بلاده ستحمي حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط وفي بحر إيجة حتى النهاية‎.‎

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي رداً على اتهامات وجّهها كامينوس إلى تركيا باختراق الحدود الجوية في بحر إيجة‎. ‎

ومنذ العام 1974 تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بجمهورية شمال قبرص الشمالية وجمهورية قبرص ‏المعترف بها دولياً والتي تقطنها أغلبية يونانية‎.‎

ويشكل الخلاف بين تركيا وقبرص حول الموارد الطبيعية في البحر المتوسط عاملاً ملموساً يعقّد الجهود لإعادة توحيد الجزيرة بعد انهيار ‏المفاوضات الأخيرة التي أجريت العام الماضي لحل النزاع المستمر منذ 44 عاماً‎.‎