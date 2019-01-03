الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل من بيت الوسط: لن نعدم وسيلة أو فكرة من دون أن نقدمها في ملف الحكومة

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط"، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وعرض معه آخر المستجدات، ولا سيما ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة. واستكمل البحث إلى مائدة غداء. ولدى مغادرته "بيت الوسط"، اكتفى باسيل بالقول: "أود أن أهنئكم وأهنئ جميع اللبنانيين بالعيد. وبما أننا جميعنا نتمنى أن تكون لدينا سنة تبدأ بالخير على البلد، ومن المؤكد أنه في أول يوم عمل، بدأنا نعمل على موضوع الحكومة التي هي الممر الإلزامي لكل عمل إنتاجي ومفيد للبلد. وقد زرت اليوم دولة الرئيس وطرحت عليه أفكاراً في ما يخص الحكومة، وقلنا إننا لن نعدم وسيلة أو فكرة دون أن نقدمها، والأفكار كثيرة. كل يوم لدينا أمور جديدة نراعي فيها المبادئ الأساسية لتشكيل الحكومة وعدالة التمثيل، ولكي نجد الطريقة التي يتقاسم فيها الأفرقاء السياسيون حل المشكلة، ويتوزعوا ذلك على أساس عادل ومنطقي يحترم قواعد تشكيل الحكومات". وأضاف: "تداولنا أفكاراً عدة مع دولة الرئيس، واتفقنا على أن أستكمل العمل والاتصالات اللازمة مع كل شخص معني بهذا الموضوع، ثم نلتقي ونقيّم الموضوع".

وكالة الأناضول

ترامب: أتوقع لقاء قريباً مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع عقد لقاء "قريب" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ"ترامب"، من البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، حسبما نقل موقع "يو إس نيوز" الأميركي. وقال: "أتوقع أن ألتقي زعيم كوريا الشمالية قريباً". كما دافع عن مفاوضاته مع "جونغ أون" حول نزع بيونغ يانغ سلاحها النووي. وأضاف: "تلقيت رسالة رائعة من كيم جونغ أون (دون تحديد محتواها)". وأعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن استعداده للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، وذلك خلال كلمة له بمناسبة حلول العام الجديد.

وكالة أنباء رويترز

البيت الأبيض يرفض خطة الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي

يعود الكونغرس الأميركي للانعقاد دون دلائل على وجود خطة قابلة للتنفيذ، لإنهاء الإغلاق الجزئي الذي يشمل نحو ربع مؤسسات الحكومة والمستمر منذ 12 يوماً. ولم يبدِ الرئيس دونالد ترامب أي تراجع عن طلبه تخصيص خمسة مليارات دولار، لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك. ويجتمع مجلسا النواب والشيوخ، بعد العودة من عطلة قصيرة بمناسبة رأس السنة، في جلسة قصيرة تمثل اليوم الأخير لهيمنة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس في عامي 2017 و 2018، وهي الفترة التي اتسمت بانقسامات حزبية عميقة.

ويعتزم الديمقراطيون بقيادة نانسي بيلوسي، عندما يسيطرون على الكونغرس يوم الخميس، الموافقة على خطة إنفاق من شقين تهدف إلى إنهاء الإغلاق، لكن فرص الموافقة عليها تبدو ضئيلة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكالة فرنس برس

شي: الصين "لن تتخلّى عن خيار استخدام القوة العسكرية" ضدّ تايوان

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ أنّ بلاده ترفض "التخلّي عن خيار استخدام القوة العسكرية" لإعادة تايوان إلى سيادتها، مشدّداً على أنّ "إعادة توحيد" الجزيرة والبرّ الصيني أمرٌ لا مفرّ منه في نهاية المطاف.

وقال شي في خطاب إنّ الصين "تحتفظ بحقّها في أخذ كلّ الإجراءات اللازمة" ضدّ "القوى الخارجية" التي تتدخّل للحؤول دون إعادة توحيد البلاد بطريقة سلمية، وكذلك أيضاً ضدّ الأنشطة التي يقوم بها دعاة الانفصال والاستقلال في الجزيرة.

وكالة أنباء شينخوا

سفير مصر لدى بكين: مصر والصين تحرصان على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

قال سفير مصر لدى الصين أسامة المجدوب إن العلاقات المصرية – الصينية، تشهد دفعة قوية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بفضل التفاهم بين البلدين، مؤكداً حرص الجانبين في ظل آليات التعاون القائمة، على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019.

وقال المجدوب إن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي في 2019، وأن العلاقات الجيدة بين الصين ومصر من شأنه تعزيز التعاون بينهما من ناحية، والصين والدول الأفريقية من ناحية أخرى في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك).

وحول العلاقات المصرية الصينية، أكد سفير مصر لدى الصين أن مصر والصين اتفقتا خلال الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين في شهر أيلول الماضي، والتي تعد الخامسة له منذ توليه السلطة عام 2014، على الدفع المشترك للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من أجل تنمية أكبر في العصر الجديد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ماكرون يؤكد لبوتين: محاربة الإرهاب في سوريا مستمرة في إطار التحالف الدولي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاربة الإرهاب في سوريا ستستمر في إطار التحالف الدولي. وجاء في بيان قصر الإيليزيه: "رئيس الجمهورية أكد أن أولوية فرنسا في سوريا محاربة الإرهاب، واجتثاث تنظيم "داعش"، ومواجهة أي إحياء جديد للإرهاب، وهذه الحرب لن تنتهي وستستمر في المنطقة في إطار التحالف الدولي".