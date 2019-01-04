الأخبار 31 / 12 / 2018

3 مدربين في عام

بعد الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني جولين لوبيتيغي، تسلّم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مهمة الإشراف على الكتيبة المدريدية، ليصبح المدرب الثالث للفريق هذا العام، والمدرب الثالث عشر خلال فترة رئاسة فلورينتينو بيريز للنادي الملكي.

مودريتش كسرها!

تمكّن نجم فريق ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش، من وضع حد لاحتكار كل من الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم. وبفضل موسمه المميّز وأدائه الكبير في 2018، والفوز بلقب دوري الأبطال مع النادي الملكي، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس العالم، حصد لوكا ثمار جهده. حيث فاز بجوائز فرديّة عدّة: أفضل لاعب في العالم "ذا بست"، الكرة الذهبية، أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في بطولة كأس العالم.

صلاح إلى العالمية

تعاقدت إدارة نادي ليفربول الإنكليزي مع النجم المصري ولاعب روما الإيطالي السابق محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية من الموسم الماضي. حصد صلاح منذ مجيئه إلى قلعة الريدز "أنفيلد" الكثير من الألقاب الفردية، منها إحرازه مرتين جائزة أفضل لاعب في الشهر، إضافة إلى أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي. كما لم تغب الأرقام القياسية عن فترة صلاح في ليفربول، فأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يسجل 32 هدفاً.

وفاة رئيس ليستر

لقي مالك ليستر سيتي حتفه بعدما تحطمت طائرته المروحية الخاصة بعد دقائق من إقلاعها من أرضية ملعب كينغ باور، وكان رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا واثنان من طاقمه، إضافة إلى قائد الطائرة على متن المروحية عند سقوطها، ويعتبر هذا الحادث من أبرز الأحداث التي شهدتها سنة 2018، حيث لمالك ليستر السابق مكانة كبيرة لدى مشجعي الفريق الأزرق ولدى لاعبي الفريق أيضاً.

الديار 3 / 1 / 2019

فيدرر ينشر "أعظم سيلفي بالتاريخ".. بعد "ليلة لا تنسى"

بعد 43 لقباً في البطولات الأربع الكبرى فيما بينهما، وعقدين من المنافسات حانت اللحظة التاريخية التي انتظرها عشاق التنس طويلاً، حين تقابل روجيه فيدرر وسيرينا وليامز أمام جماهير "بيرث" المتحمسة في ليلة لا تنسى. وفازت سويسرا حاملة اللقب بقيادة فيدرر على الولايات المتحدة بقيادة سيرينا في مباراة الزوجي المختلط الحاسمة 4-2 و4-3 في كأس هوبمان لتنهي المواجهة بينهما 2-1.

وكال فيدرر وسيرينا المديح لبعضهما البعض عقب المباراة، قبل أن تقتنص رياضة التنس ما وصفه مسؤولو كأس هوبمان للفرق المختلطة على تويتر "أعظم صورة ذاتية (سيلفي) في التاريخ".