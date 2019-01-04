النهار/ ابراهيم بيرم

رأى أن زيارة وفد حزب الله إلى بكركي هدفت إلى إعادة وصل ما انقطع مع البطريرك الراعي كما أنها جاءت مباشرة بعد نحو أسبوعين من اشتعال خلاف نقلت أصداءه وتفاعلاته وسائل الإعلام بين الحزب من جهة و"التيار الوطني الحر" من جهة أخرى. ولفت إلى أن "حزب الله" بعث برسالة شفهية إلى الوزير جبران باسيل فحواها أن وفاءنا لتفاهم مار مخايل جعلنا نصمد في المواجهة أكثر من عامين لكي يبلغ العماد ميشال عون قصر بعبدا، ولا نرغب إطلاقاً في التخلي عن تفاهماتنا السابقة.

الأخبار/ يحيى دبوق

تناول استمرار تلويح العدو الإسرائيلي بالحرب على لبنان، وقال: أجهد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، تامير هايمن، نفسه ومستمعيه، في الشرح المسهب الذي قدّمه لتقديرات استخباراته، الذي خلص به إلى أن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق في مواجهة حزب الله ما زال متدنيّاً. ومع ذلك، بحسب هايمن، فإن القوة الكامنة لحصول تصعيد، وبالتالي التدهور إلى حرب، آخذة بالازدياد. يُريد العدو أن يعتدي على لبنان، ثم يريد من المعتدى عليه ألا يردّ، مروّجاً بذلك أسلوباً خرافياً للابتعاد عن الحرب. ربّما تكون الحافزية للحرب لدى إسرائيل زادت أخيراً، في الخطابات والبيانات، لكنّها تدرك تماماً أن حزب الله لن يجاريها بـ"ردّ شكلي" على اعتداءاتها، كما أكّد مراراً السيّد حسن نصرالله، وبالتالي هي تخشى "الرد التناسبي" وما بعده.

الجمهورية/ مرلين وهبة

نقلت عن أوساط دبلوماسية رفيعة قولها إن روسيا تحرص راهناً على أهمية الاستقرارين الأمني والسياسي في لبنان لأن أي تأزيم لبناني داخلي سينعكس على سوريا وتباعاً على وضعها في ظل انتشار الجيش الروسي على الشواطئ السورية. ولفتت إلى أن روسيا قررت الدخول على الخط اللبناني من خلال إلغاء أي دوافع خارجية للتعطيل الحكومي ومنع قلب التوازنات في لبنان.

الجمهورية/ نبيل هيثم

قال إن لبنان منهمك في البحث عن حكومة ضائعة، وليس أكيداً أنه سيجدها في المدى المنظور. ورأى أن فترة المئة يوم المحددة لتنفيذ قرار الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا تبدو شديدة الصعوبة، داعياً إلى أن يكون في لبنان من هو مسؤول فعلاً وعينه ترى ما آل اليه حال البلد وما يجري ويتحضر من خلف الحدود.

المستقبل/ ثريا شاهين

كتبت عن العقد التي تواجه لجنة ترسيم الحدود اللبنانية – السورية ونقلت عن أوساط خبيرة في الجغرافيا الحدودية، أن طول الحدود اللبنانية –السورية يبلغ 379 كلم، ولو شاءت الظروف لجعل انتصار الجيش الأخير في الجرود شاملاً لكل الحدود الشرقية. ولفتت إلى أن المسؤولين اللبنانيين لم يشعروا في أي مرة أن هناك إرادة سورية للترسيم أو نية لإنهاء هذا الملف، مشيرة إلى أنه لو كانت الحدود مرسمة قبل اندلاع الحرب السورية لكان الأمر وفر على لبنان مشكلات سياسية كبيرة منها تهريب الأشخاص والسلاح.

اللواء/ انطوان غطاس صعب

رأى أن تشكيلة الحكومة العتيدة جاهزة وتحتاج إلى بعض الرتوش على الحقائب على أن يبقى التوزيع كما هو. ووصف الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام بأنه جرس إنذار للمسؤولين، مبدياً تخوفه من أن يكون تحريك الشارع بهذا الشكل وهذا الحجم مدخلاً لاحتجاجات أكبر ومرحلة مغايرة عن السابق.

الشرق / عوني الكعكي

تناول الدعوة للإضراب والتظاهر اليوم، وقال: نحن من حيث المبدأ مع هكذا دعوة ولكن كان لدينا فرصة مهمة جداً للتعبير عن وجهة نظرنا، انتظرناها تسع سنوات لكي نغيّر القيادات السياسية والزعماء من خلال الانتخابات النيابية التي أجريت بقانون جديد. فماذا كانت النتيجة؟ من أسف شديد: انتخبنا الزعماء أنفسهم، لم يزدادوا واحداً ولم ينقصوا واحداً، فلو أراد الشعب أن يغيّر ألم تكن الفرصة سانحة ومتاحة؟