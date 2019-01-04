وكالة الأناضول

كرواتيا تمهل إسرائيل أسبوعاً واحداً لتنفيذ صفقة طائرات إف ـ 16

ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن كرواتيا أمهلت إسرائيل حتى 11 كانون الثاني الجاري، لتنفيذ صفقة تبيع بموجبها 12 طائرة "إف 16" أمريكية الصنع، بعد خروجها من الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي. وطلبت وزارة الدفاع الكرواتية من إسرائيل الرد على تساؤلها حول إمكانية تنفيذ الصفقة، حتى نهاية الأسبوع المقبل، وإلا فستلغي كرواتيا الصفقة من طرفها. وقبل أسبوع، كشفت القناة العبرية العاشرة أن الإدارة الأمريكية اعترضت على الصفقة.

وكالة فرنس برس

توجيه تهمة "التجسس" إلى الأميركي المحتجز في روسيا

وجه القضاء الروسي تهمة "التجسس" إلى الأميركي بول ويلان الذي أوقف في موسكو الإسبوع الفائت، وفق ما أفاد محاميه، وسط مزيد من التوتر بين روسيا والغربيين على خلفية قضايا مماثلة. وقال المحامي فلاديمير جيريبنكوف كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي العامة إن "المحكمة أمرت بتوقيفه احتياطياً"، وهو إجراء يلي توجيه الاتهام ويسبق المحاكمة، موضحاً أنه استأنف هذا القرار طالباً الافراج عن موكله بكفالة. وأكد مصدر قريب من الملف لوكالة انترفاكس أن ويلان اتهم رسميا بـ"التجسس"، وهي تهمة ينفيها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تايوان تصنع سلاحاً فتاكاً من محركات الطائرات القديمة

تتجه بعض الدول إلى إعادة استخدام مكونات الأسلحة القديمة، في صناعة أسلحة حديثة يمكن استخدامها في حروب المستقبل. ذكر موقع "ألارت 5" أن تايوان تسعى لإعادة استخدام محركات الطائرات الحربية الأمريكية طراز "إف — 5" في تصنيع الصواريخ. وتستخدم الطائرات الحربية الأمريكية "إف — 5" محركات طراز "جي — 85"، وهي التي تسعى تايوان لإعادة استخدامها في صناعة محركات الصواريخ.