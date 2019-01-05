لبنان الحر

ذكر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ أن "رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ كان أول من طرح فكرة تفعيل ​حكومة​ تصريف الأعمال"، قائلاً: "في ظل العصفورية السياسية والجنون السائد في البلد، يجب الاتجاه نحو معالجة قضايا الناس اليومية وتسييرها"، سائلاً: "هل يجوز ترك البلد على ما هو عليه؟"، مضيفاً: "تفعيل حكومة تصريف الأعمال قد يكون حلاً عملياً في هذا الإطار".

صوت لبنان

دعا الوزير السابق ​مروان شربل​ إلى "تغيير اسم صيغة ​الحكومة​ من حكومة وحدة وطنية إلى حكومة أقطاب، فلا يجب تشكيل حكومة تحت شعار الوحدة الوطنية في حين لا يوجد وحدة وطنية".

radio orient

التقى رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط"، السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ والنائب ​بهية الحريري​ الّتي قدّمت له درع منتدى الطائف. وكانت مناسبة تخلّلها عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

اذاعة النور

أشار وزير الصناعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسين الحاج حسن،​ إلى أن "هناك قمة اقتصادية عربية في ​لبنان، و​سوريا​ حتى الآن ليست مدعوة ونحن نرى أن سوريا يجب أن تدعى بسبب مجموعة المصالح المشتركة وليس هناك ما يدعو إلى التأخر في دعوتها".

صوت المدى

تساءلت أوساط سياسية إذا كان موقف رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وتحديداً في الشِق المتعلق بالخلاف حول "الخيارات السياسية"، ينطوي على رسالة برسم ​حزب الله​، ما يؤشر إلى حجم التباين بين الطرفين وإمكان تَمدُّده إلى مستويات أكثر تقدماً.