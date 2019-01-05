النهار/ نبيل بو منصف

اعتبر أن الانقسامات العمودية اللبنانية وحتى العربية، في موضوع تقويم مكانة الدولة السورية عربياً سيؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة في لبنان، وربما إلى التسبب بفشل محسوم للقمة العربية إذا عقدت ولم تؤجل.

الأخبار/ نقولا ناصيف

تنال دعوة الرئيس نبيه بري الحكومة المستقيلة إلى الالتئام وإقرار الموازنة، آخذاً بما شاع عن سابقة 1969 حيث الحكومة المستقيلة للرئيس رشيد كرامي في فترة استقالتها التأمت وأقرّت مشروع الموازنة. ولكنه قال: إن موازنة 1969 أقرها المجلس في أربع جلسات عقدها ما بين 18 شباط 1969 و24 منه، إبّان وجود الرئيس صبري حمادة على رأسه. ما يعني إن إحالة حكومة كرامي عليه مشروع القانون سبق هذا التاريخ، على أن استقالة رئيس الحكومة أتت بعد شهرين.

الجمهورية/ كلير شكر

عرضت للمبادرات الرئاسية من أجل تشكيل الحكومة، معتبرة أن الكرة باتت في ملعب رئيس الحكومة لحل أزمة التأليف ومن موقفه الدستوري.

الشرق / عوني الكعكي

حذّر من أن التطورات الإقليمية بعد تهديات إسرائيل للبنان وإيران تنذر بأنّ المنطقة، خصوصاً لبنان، قد تكون متجهة إلى مهب رياح عاصفة شديدة، بل إنّ تقارير عديدة تشير إلى أنّ هذه العاصفة ستهب قبل منتصف شهر كانون الثاني الجاري.