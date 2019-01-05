روسيا اليوم

ترامب: مشاكل الصين الاقتصادية تضع أميركا في موقف قوي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الضعف الاقتصادي الحالي للصين قد يجعل الولايات المتحدة تجني بعض الفوائد في محادثات التجارة مع العملاق الآسيوي. وقال ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض: "أقول لكم إن أداء الصين ليس جيداً الآن، وهذا يضعنا في موقف قوي جداً.. أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع الصين". وأضاف: "أنا غير قلق بشأن هبوط أسهم آبل"، معبراً عن رغبته في أن تبدأ الشركة بتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة. وأبرز تحذير لشركة "آبل" من مبيعات أضعف من المتوقع لهواتف آيفون في الصين، مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني. وفرضت كل من الصين والولايات المتحدة منذ سبتمبر عام 2018، رسوماً جمركية إضافية على بعض الأنواع من صادرات الطرف الآخر. وفي أوائل كانون الأول الماضي، اتفق الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على "هدنة" في الحرب التجارية، وافق في إطارها شي جين بينغ على زيادة استيراد السلع من الولايات المتحدة، وتجميد الرسوم على السيارات الأمريكية، فيما تعهد ترامب من جانبه بعدم زيادة الرسوم على السلع الصينية اعتباراً من 1 كانون الثاني 2019، في حال اتفق الجانبان على تسوية الخلافات.

روسيا اليوم

البنتاغون يتلقى طلب مساعدة مجدداً من حرس الحدود الأمريكي

نقلت "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، إنهم "تلقوا اليوم طلب مساعدة من وزارة الأمن الداخلي" لمساعدة حرس الحدود في التصدي للمهاجرين عند الحدود مع المكسيك. ولم يكشف المصدر المسؤول الذي رفض الإفصاح عن مضمون الطلب، إلا أنه أشار إلى أن الوزارة تطلب تعزيزات لتنفيذ مهمة محددة، وإن وزارة الدفاع ستحدد حجم العدد والعتاد الضروريين لإنجاز هذه المهمة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في تشرين الثاني الماضي، عن نشر نحو 5600 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دعماً لحرس الحدود بهدف احتواء وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الحدود الجنوبية. وأفادت وسائل إعلام أميريكية حول إمكانية نشر جنود على طول حدود الولايات المتحدة الجنوبية في كاليفورنيا وأريزونا، لكن الأمر قد يتم عبر نقل جنود موجودين هناك إلى مناطق حدودية أخرى وليس عبر إرسال جنود إضافيين.