الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل بعد لقائه الراعي: ربط موضوع تشكيل الحكومة بأي أمر آخر غير مفيد ولتأليفها علينا احترام التمثيل على أساس القانون النسبي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر يوم أمس، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال المهندس جبران باسيل، الذي قال بعد اللقاء: "من واجبنا تقديم المعايدة إلى سيدنا البطريرك بعيدي الميلاد ورأس السنة، وهذا عرف نحن نتمسك به، ومن المؤكد أننا هنا اليوم للاستماع إلى نصائحه وأفكاره. وبدورنا، أطلعناه على رأينا حول قضايا وطنية عدة، على رأسها موضوع تأليف الحكومة الذي هو من أولى اهتماماتنا".

وكالة الأناضول

العراق.. نتائج زيارة الرئيس صالح لتركيا تتصدر الصحافة المحلية

تصدرت زيارة الرئيس العراقي برهم صالح، الأولى له إلى تركيا، ولقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، عناوين نشرات الأخبار في المحطات الفضائية العراقية، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية المحلية. وأبرزت وسائل الإعلام العراقية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تأكيده على أن حماية وحدة الأراضي العراقية من أولويات السياسة التركية، وتأكيده على محاربة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، وحزب العمال الكردستاني، والتي تهدد أمن البلدين. كما سلطت محطات فضائية الضوء على تأكيدات الرئيس التركي، على دعمه لحملة إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة "داعش"، والتعاون المشترك لحل أزمتي الكهرباء والمياه في العراق.

وكالة فرنس برس

ترامب يبدي ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته في إمكان التوصّل إلى اتّفاق تجاري مع الصين ووضع حدّ للحرب التجاريّة التي أعلنها على بكين. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قبل ثلاثة أيّام من بدء أوّل مفاوضات في بكين بين موظّفين كبار أميركيين وصينيين، "أعتقد أننا نستطيع التوصّل إلى اتّفاق مع الصين". نحن نتفاوض على أعلى مستوى، والأمر يسير بشكل جيّد جدًا". وتبادلت واشنطن والصين فرض رسوم جمركيّة على سلع تفوق قيمتها 300 مليار دولار العام الماضي، ما تسبّب بنزاع تجاري بدأ يؤثّر في الأرباح وأدّى إلى هبوط أسواق المال.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية تتحدث عن تطوير حاملة الصواريخ الإستراتيجية "تو-95"

تحدثت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن تطوير حاملة الصواريخ الإستراتيجية "تو-95"، الذي من المتوقع أن يطيل عمر هذه الطائرات إلى 45-50 سنة. وأعلن قائد الطيران بعيد المدى، سيرغي كولبياش، أنه في عام 2019 ستنضم إلى الطائرات بعيدة المدى أربع طائرات استراتيجية حاملة الصواريخ من طراز "تو-95أم إس". ووفقاً له، فإن التحديث سيتعلق بتركيب عدد من العناصر الجديدة على الطائرة. على سبيل المثال، سيتم تركيب إلكترونيات طيران جديدة في قمرة القيادة. وقال كوليباش: "سيتم استبدال الأنظمة الإذاعية الإلكترونية على متن الطائرة بأنظمة راديو إلكتروني مزودة بأجهزة تحكم ومعلومات متكاملة".