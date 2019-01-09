النهار 28/12/2018

روسيا تلقي على الولايات المتحدة تبعة تقلبات أسعار النفط

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن تنامي الحماية التجارية وحروب التجارة وعدم إمكان التنبؤ بسياسات الإدارة الأميركية، قد ساهمت مساهمة كبيرة في تقلبات أسعار النفط العالمية طوال السنتين الأخيرتين. وشهدت أسعار النفط تقلبات، وتراجعت أكثر من الثلث في الربع الأخير من السنة الجارية، لأسباب منها ارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة. وقال نوفاك: "كل أوجه عدم اليقين هذه، والتي في السوق الآن: كيف ستتصرف الصين، كيف ستتصرف الهند... حروب التجارة وعدم إمكان التنبؤ بالإدارة الأميركية.. تلك هي العوامل المسببة لتقلب السعر". والرئيس الأميركي دونالد ترامب منتقد صاخب لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك" ودائم المطالبة للمنظمة بالعمل على خفض أسعار النفط. وأبلغ نوفاك الصحافيين أن قرار الولايات السماح لبعض الدول بتدوال النفط الإيراني بعد فرض عقوبات على طهران، كان أحد العوامل وراء الإتفاق العالمي هذا الشهر على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً.

الجمهورية 4/1/2019

بيانات "آبل" المتحفّظة قادت الأسواق إلى الهبوط

إتخذت "أبل" خطوة غير معتادة وخفّضت توقعاتها للمبيعات الفصلية فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات آيفون في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. تأتي الخطوة التي نالت من أسهم أبل، بينما يتسلّط الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي، وقد أثار خفض التوقعات قلق المورديم الآسيوين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية عموماً. ويبرز تقلّص الإيرادات في ربع السنة المنتهي للتو، كيف أنّ التباطؤ الاقتصادي في الصين كان أكثر حدة من توقعات الكثيرين ممّا فاجأ الشركات والقادة في بكين وأجبرَ البعض على تعديل خططهم في السوق. وخفض أبل يوم الأربعاء توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 كانون الأول إلى 84 مليار دولار، وهو ما يقلّ عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار وعن توقعات أبل الأصلية التي وضعت إيرادات الربع بين 89 و93 مليار دولار. وتلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل تحذيراً بشأن توقعات إيراداتها قبل نشر النتائج الفصلية منذ إطلاق الهاتف آيفون في 2007.

8/1/2018

أسعار النفط باقية في دائرة الضعف في 2019

إختتمت أسعار النفط السنة الماضية منخفضة للمرة الأولى منذ 2015، بعد ربع أخير اتسم بالفوضى وشهد نزوح المشترين من السوق. وقال جولدمان ساكس في تقرير أصدره ان انهيار أسعار النفط قادته كلياً إلى المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي الذي تفاقم بسبب انخفاض سيولة التداول. أضاف بنك الاستثمار: "سوق النفط ما زالت تضع في الحسبان تباطؤا حاداً في النمو العالمي رغم توقعات خبراء الاقتصاد لدينا بمتانة النمو وذكر البنط أنه في غياب تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، فإنه يتوقع أن تتعافى الأسعار قليلاً، مشيراً إلى دلائل مشجعة على بدء تخفيضات أوبك". وخفض غولدمان توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2019 إلى 62.50 دولاراً للبرميل من 70 دولاراً للبرميل. من جهته، قال "سوسيته جنرال" في مذكرة بحثية: "لا تزال أسواق النفط عرضة لاستمرار الإحجام عن المخاطر، بما يتماشى بشكل كبير مع أسواق الأسهم، نظراً لقلق شديد بشأن النمو الاقتصادي العالمي ونمو الطلب العالمي على النفط". ورغم خفض التوقعات، يقول سوسيته جنرال إنه لا يزال متفائلاً "بشكل متوسط وحذر" بشأن السوق، نظراً لأن العوامل الأساسية لا تزال قوية.

الشرق الأوسط 4/1/2019

كوريا استقبلت 27 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال 2018

أظهرت بيانات حكومية صدرت في كوريا الجنوبية استمرار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية فوق مستوى 20 مليار دولار للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغت خلال العام الماضي 26،9 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 17،2 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي جديد. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قيمة الاستثمار الفعلي للشركات الأجنبية في كوريا الجنوبية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20.9 في المائة، موضحة أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 20 مليار دولار سنوياً منذ 2015. وتدفقت استثمارات أميركية قوية خلال العام المنصرم في شراكات واستحواذات على صناعات تكنولوجية ناشئة، وزاد إجمالي قيمتها السنوية بنحو 24،8 في المائة عن العام الماضي.

8/1/2019

"نيات طيبة" و "آمال كبرى" تحيط المفاوضات الأميركية- الصينية

عقد مفاوضون أميركيون وصينيون أول جولة محادثات مباشرة بين الطرفين منذ اتفقت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم على هدنة تهدف إلى حل نزاعهما التجاري. وغادر الوفد الزائر بقيادة مساعد ممثل التجارة الأميركي جيفري غيريش، فندقه في بكين صباح الاثنين دون التحدث إلى الصحافيين في أول يوم من المحادثات وسيواصل الطرفان محادثاتهما، اليوم. وقالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن الصين لديها "نيات طيبة" للعمل مع الولايات المتحدة على حل الخلافات التجارة الأميركي ويلبر روس، أمس، قائلاً إنه يعتقد أن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق جيد حول المسائل التجارية العاجلة، بينما ستستغرق المسائل الهيكلية وقتاً وستكون أصعب وأوضح روس في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" أن جولة المحادثات الجارية في بكين بين أقوى اقتصادين في العالم من شأنها أن تسهم في المساعدة على تبين إن كانت المباحثات قادرة على حلحلة الأزمة.

8/1/2019

رئيس البنك الدولي يعلن استقالة مفاجئة

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم انه سيستقيل من منصبه في الاول من شباط، قبل نحو اربع سنوات من انتهاء ولايته الثانية. وقال كيم، الذي ترأس البيك الدولي على مدى ست سنوات، في بيان،إنه سينضم إلى "إحدى المؤسسات" وسيركز على "استثمارات في البنى التحتية في الدول النامية." وعادة يتولى اميركي رئاسة البنك الدولي بينما توكل ادارة صندوق النقد الدولي إلى اوروبى، علما بأن كيم مواطن اميركي من اصل كوري، ولد في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، عام1959، وانتقل في الخامسة من عمره مع والديه إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة الطب والانثروبولوجيا من جامعة هارفرد، واصبح عام 2009 رئيس جامعة دارتمارث في نيوهامشير. واشار البنك الدولي، إلى تولى كريستالينا جيورجيفيا، الرئيس التنفيذية للمؤسسة، منصب رئيس البنك بصورة مؤقتة لحين اختيار رئيس جديد لخلافة كيم.

8/1/2019

"تيسلا" تعلن بناء مصنع ضخم في الصين ب5 مليارات دولار

أعلن مؤسس ورئيس شركة "تيسلا" الأميركية للسيارات إيلون ماسك الشروع في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في شنغهاي سيمنح الشركة منفذا إلى السوق الصينية، اكبر سوق للسيارات في العالم. وكتب ماسك في حسابه الرسمي على "تويتر" "اننا متلهفون للشروع اليوم في عملية بناء مصنع تيسلا الضخم في شنغهاي.

وذكرت وسائل الاعلام الصينية ان رئيس "تيسلا" سيحضر مراسم إطلاق الورشة في شنغهاي. وصدر الاعلان في وقت وصل فيه وفد اميركي إلى بكين، سعياً للتوصل إلى تفاهم يضع حداً للحرب التجارية بين البلدين.

ووسط تبادل الرسوم الجمركية المشددة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، استهدفت بكين تحديدا خلال الصيف السيارات الأميركية وقطع تبديلها. غير ان بكين عادت في سياق الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، واعلنت تعليق الرسوم المشددة على السيارات وقطع التبديل المستوردة من الولايات المتحدة. ورغم تجذرها في السوق المحلية في الصين، من المتوقع ان تواجه "تيسلا" منافسة شديدة في ظل وضع اقتصادي متباطئ في البلد. غير ان قطاع السيارات الكهربائية سيواصل نموه في الصين، بتشجيع من الحكومة الساعية لمكافحة تلوث الجو. وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن تكلفة المشروع ستقارب خمسة مليارات دولار.