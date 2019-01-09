الوكالة الوطنية للإعلام

كتلة المستقبل: اقتراح تفعيل حكومة تصريف الأعمال سيكون محل متابعة للتوصل إلى قرار يتلاءم مع مقتضيات الدستور

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعاً في "بيت الوسط" برئاسة النائبة بهية الحريري، تداولت خلاله المستجدات السياسية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بياناً تلته النائبة رولا الطبش، التي أشارت إلى أن "الكتلة ناقشت مستجدات الوضع الحكومي وخلصت إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري تحمل كامل مسؤولياته الدستورية والسياسية في سبيل التوصل إلى حكومة وفاق وطني، أتيحت الفرصة للإعلان عن ولادتها عشية عيد الاستقلال في تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتم إطاحة الصيغة المقترحة ورهن المشاركة فيها بتوزير مجموعة النواب الستة، كما أتيحت الفرصة مجدداً قبيل حلول السنة الجديدة بعد التوصل إلى حل الإشكالية المتعلقة بتمثيل النواب الستة، وكان بعد ذلك ما كان من العودة بمسار التأليف إلى مربع التجاذبات التي باتت تفاصيلها في متناول جميع اللبنانيين، ولن تنفع معها المحاولات المتجددة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة".

ورأت في "التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن المكامن الحقيقية للأزمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي إلى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك أصحابها سلفاً أنها منتهية الصلاحية منذ الأيام الأولى للتكليف".

وكالة أنباء الإمارات - وام

بريطانيا ..هل يبدد قرار اللحظة الأخيرة غيوم الشك بخصوص "بريكزت"

تدخل بريطانيا حالة من الترقب مع استعدادات لمواجهة عواقب قد تكون سلبية في حال خروجها من دون اتفاق مع أوروبا.

استحضارات بريطانيا تتمثل بخلق بيئة مشابهة لحالات الطوارئ المتوقعة، ساحة كبيرة لاستيعاب عشرات الآلاف من طوابير الشاحنات التجارية ذهاباً وإياباً لمنع أي ازدحامات مرورية قد تنشأ من إغلاق الحدود مع أوروبا.

وترى الصحافة المحلية البريطانية أن ماي .. تحاول كسب الأصوات في اللحظات الأخيرة قبيل يوم الحسم.. فيما تؤكد ماي أن "الأمر لا يتعلق فقط بالموقف من الاتحاد الأوروبي، هناك قضايا داخلية يجب إعادة النظر فيها، ومنها الموقف من تسوية الحدود مع إيرلندا وتوسيع صلاحيات البرلمان وبعد ذلك الاستمرار بمفاتحة البرلمان الأوروبي للحصول على تطمينات إضافية".

إلا أن نائبة البرلمان أنا سوبري" توكد أنه" على رئيسة الوزراء أن تحصل على موافقة البرلمان وبطرق أصولية، في الأيام المقبلة سيكون هناك جدل كبير في البرلمان من أجل تمديد فترة التصويت غير ذلك سندخل في متاهات صعبة".

وكالة الأناضول

أكار ورئيس الأركان الأميركي يبحثان محاربة الإرهاب بسوريا

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس الأركان الأميركي جوزيف دانفورد، محاربة الإرهاب بسوريا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن أكار التقى دانفورد والوفد المرافق له، الثلاثاء، في مقر الوزارة بأنقرة.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا آخر التطورات شمالي سوريا، وقرار انسحاب أميركا من المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وشدد أكار خلال اللقاء الذي حضره رئيس الأركان التركي يشار غولار أيضاً، على ضرورة استكمال خارطة طريق منبج السورية سريعاً.

وقال أكار إن القوات المسلحة التركية "ليست ضد الأشقاء الأكراد، بل إنها تحارب الإرهاب، الذي يشكل تهديدًا لجميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة"، بحسب البيان.

وتابع: "بلادنا احترمت دائماً وحدة الأراضي السورية والعراقية" في حربها ضد الإرهاب.

وأكد أكار أن تركيا عاقدة العزم على ضمان أمن حدودها واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكالة فرنس برس

ماكرون وميركل يوقعان معاهدة فرنسية-ألمانية جديدة هذا الشهر

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنه سيوقع معاهدة جديدة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 22 كانون الثاني/يناير في مسعى لتعزيز التعاون الفرنسي-الألماني قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وسيلتقي ماكرون وميركل، اللذان ضعفا داخلياً، في بلدة ايكس لا شابيل الحدودية الفرنسية لتوقيع اتفاق "سيعزز العلاقات الوطيدة أساساً بين ألمانيا وفرنسا"، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية. وأكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية ستيفن سايبرت أن القوتين الاقتصاديتين الأكبر في منطقة اليورو "تريدان المضي قدماً لضمان أمن ورفاه المواطنين إلى جانب أوروبا قوية وذات سيادة وديموقراطية.

وستغطي المعاهدة مشروعات مشتركة في مجالات الدفاع والتغير المناخي والأمن إضافة إلى مسألة "التقارب الاقتصادي والاجتماعي" الحساسة.

ويأتي الاجتماع في وقت تدخل ميركل آخر فصل من فصول ولايتها وبينما يحاول ماكرون نزع فتيل التحرك المناهض للحكومة الذي أطلقه متظاهرو حركة "السترات الصفراء" واجتاح المدن الفرنسية خلال الأسابيع السبعة الماضية.