الجمهورية/ ألان سركيس

تناول دعوة البطريركَ الماروني بشارة بطرس الراعي رؤساء الكتل والأحزاب والتيارات المارونية إلى اجتماعٍ في بكركي للضغط من أجل تأليف الحكومة. لكنه قال: يتخوّف البعض، من أن تتحوّل خطوةُ الراعي هذه، الى جبهةٍ مارونية ضدّ بعضهم البعض، خصوصاً أنّ العلاقة بين رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل وبقية المكوِّنات ليست على أفضل ما يرام، ويحمّله البعض مسؤولية عرقلة التأليف.

الجمهورية/ جوني منير

قال إن السفارات الغربية تبدو متّفقة على أنّ الحل الوحيد لإنجاز الولادة الحكومية هو من خلال تنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السني من الحصة الرئاسية، وهو ما كاد أن يتحقق أكثر من مرة لولا تدخّل الوزير جبران باسيل في اللحظات الأخيرة. وتسأل هذه السفارات عن المصلحة اللبنانية وخصوصاً المسيحية في عدم ولادة الحكومة وما إذا كانت مسألة وزير إضافي تستأهل ترك اللبنانيين، ولا سيما المسيحيين، مكشوفي الرأس وعرضة لمخاطر حتمية تهدد حضورهم في لبنان، الذي يعدّ آخر موطئ قدم لهم في هذا الشرق.

البناء/ ناصر قنديل

رأى أن المعادلة التي أعلنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة لتأجيل القمة العربية الاقتصادية بسبب غياب حكومة في لبنان، تجيب على كل الأسئلة وتقول ضمناً، أجلتم الحكومة لتمرّروا القمة، فلتأجّلوا القمة حتى تشكلوا حكومة. فهل يتلقف رئيس الجمهورية دعوة الرئيس بري، لوضع النقاط على الحروف؟

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

نقل عن مصدر ديبلوماسي أن القمة الاقتصادية العربية ستعقد في موعدها المحدد والتي يعوّل عليها وفق هذه المصادر لدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يجتازها، ولا سيما اقتصادياً ومالياً، وإن كانت شكلت له أزمة سياسية كبيرة من منظار دعوة سوريا أو عدمها، ما ولد انقسامات سياسية حادة على هذه الخلفية بين حلفاء دمشق وخصوم سوريا في لبنان، وقال: "لا زالت المواقف تتوالى والتفتيش عن مخارج جارٍ والنتيجة وفق المتابعين أضحت محسومة وذلك بترك الكرة في عهدة الجامعة العربية التي هي مخولة في الدعوات وبالتالي حول قرارها المتخذ بمقاطعة دمشق أو العودة عنه.