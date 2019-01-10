وكالة الأناضول

ترامب يحمل الديمقراطيين مسؤولية إغلاق الحكومة الفيدرالية

حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية إغلاق الحكومة الفيدرالية، مبيناً أن الديمقراطيين عرقلوا حل "الأزمة الإنسانية" الحاصلة على حدود بلاده مع المكسيك. وأشار ترامب في خطاب متلفز إلى وجود أزمة إنسانية وأمنية متزايدة على حدود بلاده الجنوبية، وأنه عازم على إنهائها. وتابع قائلاً: "امرأة من كل ثلاث ممن توجهن نحو بلادنا عبر المكسيك يتعرضن للاغتصاب الجنسي، النساء والأطفال من أكبر ضحايا نظامنا الفاسد".

وكالة فرنس برس

بومبيو يطمئن من بغداد حول الانسحاب الأميركي من سوريا ومصير الأكراد

قام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة لبغداد في إطار جولته في الشرق الأوسط الهادفة لطمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم "داعش" رغم إعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل عيد الميلاد، بشكل مفاجئ، انسحاب قوات بلاده البالغة ألفي جندي من سوريا تكثر التساؤلات حول مصير وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.

وكالة أنباء شينخوا

تراجع فلسطيني عن طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كما هو مقرر الأسبوع المقبل

تراجع الفلسطينيون عن تقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة الذي كان من المقرر أن يتم الأسبوع المقبل. وسبق أن أعلن مسؤولون فلسطينيون عن تقديم طلب للحصول على العضوية تزامناً مع زيارة سيقوم بها الرئيس محمود عباس إلى نيويورك منتصف الشهر الجاري لتسلم ترأس مجموعة 77 + الصين. وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الظروف الحالية غير مؤاتية للحصول على العضوية الكاملة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يبحث مع ميركل تشكيل لجنة دستور سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية. وقال الكرملين في بيان: "استمر تبادل الآراء حيال الوضع في سوريا، بما في ذلك مسألة تشكيل اللجنة الدستورية على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الرباعية في اسطنبول 27 تشرين الأول 2018". وأشار البيان إلى أن الزعيمين أعربا عن سعيهما لبذل الجهود لدعم العملية السياسية للتسوية في سوريا بالتنسيق مع الأمم المتحدة.