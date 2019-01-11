الشرق 9 / 1 / 2019

رالي داكار 2019: ناصر العطية يسيطر على المرحلة الافتتاحية

كرّر السائق القطري ناصر العطية سيناريو المرحلة الافتتاحية لرالي داكار للعام الثاني على التوالي بتحقيق التوقيت الأسرع في جس النبض الأول للمتنافسين في النسخة الـ41 من الرالي الصحراوي الأصعب والأعرق في العالم.

نادال يؤكد جاهزيته لبطولة أستراليا المفتوحة المقررة في ملبورن

أكد الإسباني رافاييل نادال جاهزيته لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، المقرّرة في ملبورن من 14 إلى 27 كانون الثاني، وشدد نادال عقب مشاركته في مباراة استعراضية في منافسات الزوجي في سيدني مساء الاثنين على أنه يشعر "بحالة جيدة، ولم أشعر بأي ألم" في إشارة إلى إصابته بشد في فخذه الأيسر أرغمه على الانسحاب من دورة بريسبين الأسترالية الأسبوع الماضي.

كرة السلة /الدوري الأميركي للمحترفين

رقم مميز لبوبوفيتش بزيادة عدد انتصاراته خلال مسيرته

سجّل ديمار ديروزان 26 نقطة، وأرسل 9 تمريرات حاسمة، واستحوذ على 7 كرات مرتدة، فيما واصل المدرب غريغ بوبوفيتش زيادة عدد انتصاراته خلال مسيرته بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، خلال انتصار "سان أنطونيو سبيرز" على "ديترويت بيستونز" بنتيجة 199-107 الليلة الماضية. وحقق بوبوفيتش 1221 انتصاراً على مدار مسيرته، ما جعله يتساوى مع جيري سلوان في المركز الثالث في قائمة المدرّبين.

كيربر تهزم جيورجي في بطولة سيدني للتنس

بدات أنجليك كيربر حملة الدفاع عن لقب بطولة سيدني الدولية بالفوز 6-7 و 6-2 على الإيطالية كاميلا جيورجي لتبلغ دور الثمانية أمس الثلاثاء.

الشرق 10 /1 /2019

توتنهام يؤجل افتتاح ملعبه

لن ينتقل "توتنهام هوتسبير" لملعبه الجديد حتى آذار على أقل تقدير بعدما أعلن النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن خوض مزيد من المباريات في ويمبلي.

صلاح أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني

تُوّج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع جوائز الأفضل قارياً في دكار.

بايرن ميونيخ يبرم أولى صفقاته

سينتقل الفرنسي بنجامان بافار، ظهير المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018، من فريقه شتوتغارت إلى بايرن ميونخ في عقد لخمسة أعوام اعتباراً من الأول من تموز 2019، بحسب ما أعلن المدير الرياضي للأخير البوسني حسن صالحميدزيتش.