TL

وفي القصر الجمهوري اللبناني إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون تناول التهديدات والإعتداءات الإسرائيلية.

وسبقت الإجتماع خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وايضا سبق إجتماع المجلس الأعلى للدفاع اعتداء إسرائيلي زامن المواقف التي أطلقها بومبيو.

المنار

مع زحمة الملفات، وكل اشكال العواصف المناخية وغير المناخية التي تضرب لبنان، تبقى العدوانية الصهيونية في طليعة التحديات.

في تعد جديد، وضع العدو الصهيوني بلوكات اسمنتية في منطقة متنازع عليها في العديسة الجنوبية، فاشاح الانظار عن البلوكات السياسية التي تعترض الطريق الحكومية، وعن الحواجز الاسمنتية التي كشفتها نورما بصورة كارثية، وتداعى المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وقادة الاجهزة الامنية.

nbn

تستحق سوريا أن تؤجل القمة الاقتصادية الى حين استعادة موقع القلب النابض عروبة في جامعة العرب، ويستحق لبنان أن يكون مرة جديدة علامة جمع لا طرح بين الأشقاء، وحتى لا تكون توصيات القمة حبرا على ورق وحتى لا يكون لبنان غائبا بغياب حكومته جاءت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتأجيل اذا لم تدع سوريا، لقى موقفه أصداء واسعة في لبنان وخارجه على أمل أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون الى تلقف ذلك منعا لفشل القمة وتفويت الفرصة على من يريد تصفية الحسابات مع سوريا، فإذا كانت هذه القمة هي بمثابة صلاة اقتصادية فإن حضور دمشق هو الوضوء لقبول أعمالها.

mtv

بين العاصفة والعاصفة عاصفة، ليس هو القدر بل هي ارادة بعض اللبنانين وفي أعلى مواقع المسؤولية، لماذا؟ لأن كمبيالات العلاقات الإقليمية عندما تستحق وتحديدا كمبيالة العلاقة بسوريا هي أبدى من مصالح لبنان العليا، هكذا وبهذا الاستسهال انقلبت الأولويات وأعيدت جدولتها على الشكل الآتي، سوريا في القمة الاقتصادية او لا قمة ، سني التشاوري في الحكومة او لا حكومة، ومن خارج السياق لغم جديد ألحق بالجدول، اذا شاركت ليبيا بالقمة لا قمة.

NTV

كنا بسوريا.. فأصبحنا بسوريا وليبيا معا.. دولتان عربيتان على شرفات القمة من دون أن تدخلاها لدمشق أسباب عربية ولطرابلس الغرب أسباب محلية ترتبط حصرا بموقف رئيس مجلس النواب

المستقبل

العاصفة التي تجاوزها اللبنانيون، بطرق مقطعة، وفيضانات محدودة، وأضرار كثيرة، استنفرت الدولة بكل أجهزتها ومسؤوليها، لمعالجة ذيولها ، والتحضير لاستقابل عاصفة جديدة ليل الاحد المقبل كما لو أنه اجتماع حكومي مقسم على جزأين.

فالنهار الطويل بدأ باجتماع وزاري مصغر في بيت الوسط، حضره مسؤوليون وإداريون، برئاسة الرئيس سعد الحريري، خلص إلى تنفيذ خطوات سريعة، بتنظيف أحواض ترسيب المياه في بيروت الكبرى، والتشدد في منع سير المركبات غير المجهزة بسلاسل، على طريقي فاري وضهر البيدر، واستنفار هيئة الكوارث وإصلاح سريع للطرق المتضررة.

وانتهى النهار باجتماع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا، بحضور وزاري مصغر، إلى جانب المسؤولين الأمنيين.

OTV

في يوم وداع اللواء معلوف، عهد بأن الحلم بوطن أفضل لن يموت.

لن يموت.. لأن شعب لبنان لا يموت، و"ما في حدا قادر يقتلو" وفق عبارة شهيرة للنائب والوزير الراحل من على باب قصر بعبدا، يوم كان تحت القصف والحصار، تداولها رواد مواقع التواصل بكثافة اليوم.

لن يموت.. حتى ولو لم يتمكن حتى الآن، من التخلص من التأثير الإقليمي في وضعه الداخلي، وفق ما لفت رئيس الجمهورية أمام السلك القنصلي اليوم، متمنيا تجاوز العراقيل الكبيرة وإكمال مسيرة النهوض بالدولة من جديد.

LBC

السؤال الكبير: ماذا يريد الرئيس نبيه بري من رئيس الجمهورية؟ وكيف سيتدرج التصعيد؟ وتيرة رفع السقف تتدرج شيئا فشيئا: قناة " ان بي أن " أعلنت أنها اتخذت قرارا بمقاطعة تغطية القمة العربية، في حال انعقادها، كما ورد في بيان رئيس مجلس إدارتها قاسم سويد.

الميادين

أعلنت هيئة ​الأمن​ الفدرالي الروسي "اعتقال مجموعة من الأشخاص قامت بتهريب ​المخدرات​ إلى ​روسيا​ من آسيا الوسطى"، مشيرةً إلى أنه "تمت مصادرة أكثر من 43 كيلوغراما من الهيروين كانت بحوزتها".

الجزيرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ كل الأفرقاء في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية إلى "الامتناع" عن أي أعمال عنف بعد إعلان النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المعارض فيليكس تشيسيكيدي.

العربية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، في تصريح صحافي، أنّ "ردّة الفعل الروسية باحتجاز السفن الحربية الثلاث في مضيق كيرتش يوم 25 تشرين الثاني الماضي، والإجراءات الّتي اتّخذتها ​روسيا​، كانت مفاجأة بالنسبة لأوكرانيا​".