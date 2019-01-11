لبنان الحر

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي اليوم، سفير لبنان السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري، كما عرض الأوضاع العامة مع الوزير السابق سجعان القزي، الذي اكد "ان البطريرك هو على تواصل وثيق مع رعيته من دون استثناء".

صوت لبنان

صادر مراقبو ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ مولد وليد بو نصرالدين في منطقة الحدث طريق ​صيدا القديمة​ بمؤازرة عناصر من ​أمن الدولة​ وتم تسليمه إلى ​بلدية الحدث​.

radio orient

دعت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ في بيان "جميع المخالفين والمعتدين على شبكات المياه ضمن نطاق استثمار المؤسسة للتقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بغية تسوية أوضاعهم".

اذاعة النور

أشار رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ الى ان الاتحاد العمالي العام بيت العمال والمظلة الوحيدة المتبقية للمطالبة بحقوقهم، ولفت في مؤتمر صحفي حول استدعائه لمكتب جرائم المعلوماتية في ​كورنيش النهر​، الى انه "استناداً على دعوى مقدمة ضدي من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال ​رائد خوري​، لقد رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضاً قاطعاً مثول رئيس الاتحاد العمالي العام امام مكتب جرائم المعلوماتية لاسباب بالشكل والمضمون، كما انه من المستغرب والمهين ان اتبلغ باتصال هاتفي مضمون الدعوى ومن يوجهها.

صوت المدى

أكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان في كلمة ألقاها خلال ندوة حول القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة اللبنانية أن "التمييز الحاصل في حق المرأة اللبنانية يعود إلى ثلاثة محاور: المحور القانوني المرتبط بالتشريعات التي تحتاج إلى تنقية، والمحور المتعلق بتطبيق هذه القوانين وكيفية تعاطي القضاء اللبناني معها، والمحور الثقافي المجتمعي المرتبط بالعادات والتقاليد والممارسات العقائدية التي تصنّف المرأة في مستوى أدنى من مستوى الرجل".